Calciomercato Milan, contatti avviati per l’attaccante: arriva con lo sconto

Il Milan avrebbe seriamente cominciato a parlare con gli agenti del giovane attaccante, tornato prontamente nel mirino rossonero.

Un centravanti d’esperienza ed uno decisamente più giovane e di prospettiva. La strategia per l’attacco del Milan del prossimo anno sembra delineata, con i rossoneri che vorrebbero affiancare al veterano Olivier Giroud una punta dall’età ben più verde.

Possibilmente il nuovo innesto dovrà avere caratteristiche fisiche e tecniche simili a quelle del numero 9 francese. Ma pare che nelle ultime ore Paolo Maldini abbia avviato i contatti con un profilo diverso, più una seconda punta che un centravanti vecchio stampo.

Un attaccante di movimento che al Milan in realtà piace da almeno 6-7 mesi, finito sui taccuini dei dirigenti dopo il doppio confronto di Champions League con il Salisburgo, durante la fase a gironi.

Okafor-Milan, nuovi contatti: quanto costa il talento svizzero

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan tiene in cima alla lista dei desideri il giovane attaccante Noah Okafor. Un talento purissimo, che si sta formando nella scuola di Salisburgo nota per lanciare campioni in erba.

Basti pensare che dal noto capoluogo austriaco sono fuoriusciti alcuni fuoriclasse del calibro di Haaland, Mané, Szoboszlai e Upamecano. Niente vieta di pensare che il giovane svizzero sia fatto della stessa pasta: ecco perché Maldini lo ha da tempo inserito nella lista dei desideri.

Fino a qualche mese fa il Salisburgo valutava il cartellino di Okafor intorno ai 35 milioni di euro, cifra davvero elevata seppur si tratti di un calciatore di assoluto talento. Ma l’andamento della stagione in corso potrebbe agevolare il Milan, visto che il 22enne non ha avuto grossa fortuna nel girone di ritorno.

Pochi gol all’attivo in stagione (solo 7) e soprattutto l’infortunio subito, vale a dire la frattura del metatarso che lo sta tenendo fuori dai campi per diverso tempo. Insomma, Okafor non è riuscito ad avere un rendimento continuo e ciò potrebbe seriamente abbassare la sua valutazione di mercato. Il Milan spera di prenderlo con tanto di sconto, magari anche ad una decina di milioni in meno rispetto alla precedente cifra.

Nonostante, come già detto, Noah Okafor non sia un emulo di Giroud, è un profilo che per qualità e rapidità di movimenti piace molto alla squadra di Stefano Pioli. Non è da escludere che con una seconda punta come lui in rosa si possa tentare una alternativa tattica in attacco, magari un tandem formato dallo svizzero e dal bomber esperto made in Francia.