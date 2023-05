Calciomercato Milan, prezzo Brahim Diaz: il Real Madrid spara alto

Dalla Spagna fonti accreditate riportano di una pretesa molto alta del Real Madrid per lasciare partire Brahim Diaz a titolo definitivo. Il Milan è avvisato!

Brahim Diaz sta continuando a dimostrare tanto a questo Milan. L’ultima conferma è arrivata nel match contro la Sampdoria di sabato sera. Il folletto spagnolo è stato probabilmente il migliore della gara per i rossoneri. Due assist e un gol di pregevole fattura. Il suo apporto è stato immenso in una vittoria che serviva come il pane alla squadra di Stefano Pioli. Inevitabilmente, però, la fine della stagione si avvicina. Mancano due sole gare al termine del campionato, e ancora oggi il futuro di Brahim Diaz è un rebus.

Sappiamo bene che le sue sorti sono contese tra Milan e Real Madrid. Entrambi i club, da quanto viene riportato nelle ultime settimane, vorrebbero avere il trequartista in rosa a partire dalla prossima stagione. Brahim Diaz è di proprietà del Real, è chiaro, e da tre anni si trova in prestito al Milan. La sua situazione necessita ora più che mai di una definizione. Il giocatore stesso vuole che sia chiarita e definita la sua posizione contrattuale. O a Madrid o a Milano!

Sky Sport ha riportato ieri di un vicino incontro tra la dirigenza rossonera e quella dei blancos per trovare un compromesso sul futuro del folletto iberico. Il Milan, ha sottolineato la fonte, vuole il riscatto sul giocatore, convinto che sia perfettamente adatto al progetto. Dalla Spagna, però, arrivano novità più spigolose. Niente di buono per Maldini e Massara!

Milan-Real, incontro confermato: ma il costo è alto

Marca, accreditato media sportivo spagnolo, fa un focus approfondito su Brahim Diaz e il suo futuro conteso tra l’Italia e la Spagna. Non soltanto un incontro in programma tra Milan e Real Madrid. La fonte fa sapere che anche il padre e rappresentante di Brahim incontrerà il club di Florentino Perez a breve. Un summit esplorativo, per comprendere le reali intenzioni del Real: come e in che modo, ad esempio, il giocatore potrebbe essere inserito nel gruppo di Ancelotti, e che spazio avrebbe. Si discuterà inevitabilmente anche del rinnovo, che a quanto pare il club spagnolo ha già pronto per il suo giocatore.

Quanto al dialogo col Milan, Marca fa sapere che il Real Madrid ha fissato il prezzo di cessione a titolo definitivo di Brahim. Niente meno che 30 milioni di euro. Se Paolo Maldini e Frederic Massara vorranno davvero riscattare il giocatore dopo i tre anni di prestito dovranno fare i conti con le altissime pretese dei blancos. Ad oggi, lo conferma anche Marca, il Milan vuole tenere Brahim Diaz, ma a queste cifre si dovrà inevitabilmente trattare.