Donnarumma, altra papera col PSG: i tifosi sono stanchi (VIDEO)

Il portiere ex Milan commette un nuovo errore e i sostenitori parigini iniziano a spazientirsi per le sue prestazioni negative

Quella che si sta per concludere non è stata una stagione molto esaltante per Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan, al suo secondo anno con la maglia del Paris Saint Germain, è stato spesso protagonista di episodi negativi, tra cui quello di ieri sera.

Il classe 1999 ha compiuto una nuova papera in Ligue 1, anche se per sua fortuna è risultata ininfluente ai fini del risultato. Il PSG si è imposto comunque per 1-2 sul campo dell’Auxerre, legittimando il primo posto e portandosi davvero a un passo dalla vittoria del campionato nazionale, che potrebbe arrivare la settimana prossima. Un traguardo davvero minimo però per il club degli sceicchi.

La sfida è stata di fatto decisa da una doppietta nei minuti iniziali realizzata dal solito Kylian Mbappè, che ha spezzato le gambe agli avversari, in lotta per la salvezza. Nel secondo tempo però la partita si è riaperta a causa di uno scivolone dell’ex rossonero, che buca incredibilmente un intervento facile su un tiro centrale e con poche pretese dell’attaccante maliano Sinayoko.

I tifosi spazientiti dalle papere dell’ex Milan

Il PSG era in completo controllo del match e i padroni di casa si sono affidati a un lancio lungo che ha presentato il centravanti in posizione di tiro. Il mancino del giocatore dell’Auxerre era comunque abbastanza prevedibile e soprattutto centrale.

Tuttavia, Donnarumma si è fatto incredibilmente sorprendere e ha fatto passare la sfera sotto la sua pancia, non riuscendo a distendersi in tempo per bloccare il tiro velleitario. Per sua fortuna l’errore non ha compromesso il successo della sua squadra, ma non è la prima volta che il portiere commette questo tipo di papere e tifosi iniziano a spazientirsi.

L’ennesimo errore dell’estremo difensore stavolta non è stato accolto affatto bene dai tifosi parigini, i quali hanno espresso il loro malcontento sui social per le sue prestazioni. Un rapporto non idilliaco quello fra Donnarumma e suoi sostenitori, già inaspritosi dopo il confronto diretto a seguito di alcune sconfitte della squadra qualche mese fa. A ciò si aggiungono i ripetuti errori del portiere, accusato di “fare troppe papere”. Questo soprattutto se si considera il livello del portiere e le cifre che ogni anno il ventiquattrenne guadagna a Parigi.