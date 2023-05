Gazzetta – Milan, budget extra-lusso: 100 milioni per Maldini

Il Milan potrebbe avere a disposizione un budget davvero incredibile in vista della prossima sessione di mercato che inizierà a giugno.

Uno dei grandi difetti del Milan, secondo le opinioni di tifosi e parte della società, ha riguardato le mosse sul mercato estivo. I 35 milioni spesi per Charles De Ketelaere non hanno fruttato in alcun modo e dunque c’è chi è rimasto scontento.

Ma Paolo Maldini di recente ha fatto un appello chiaro alla società RedBird: il Milan per crescere dovrà alzare l’asticella anche negli investimenti, chiamando dunque i proprietari a qualche sforzo in più sul mercato in entrata.

Pare che comunque una buona notizia stia arrivando in vista dell’estate 2023. I dirigenti del Milan dovrebbero avere a disposizione un tesoretto da investire sul mercato di almeno 50 milioni di euro, cifra stanziata da RedBird e soci per migliorare la rosa. Un buon gruzzolo che però potrebbe anche aumentare nettamente.

Tesoretto, cessioni e monte-ingaggi abbassato: così il Milan può investire

50 milioni di partenza dunque per Maldini e Massara. Ma dai calcoli effettuati dalla Gazzetta dello Sport, pare che tale tesoretto potrebbe essere addirittura duplicato, qualora le mosse in uscita del Milan riuscissero ad essere completate a dovere.

Il Milan infatti vuole cedere, a titolo definitivo ed oneroso, diversi degli esuberi attualmente in rosa. A cominciare dai flop del mercato estivo scorso: Divock Origi piace in Turchia, Yacine Adli ha mercato in patria e si attendono proposte concrete pure per i vari Rebic, Ballo-Touré e Colombo. La ‘rosea’ stima che il Milan possa ricavare circa 23 milioni di euro da queste partenze.

Senza dimenticare dei risparmi sul monte ingaggi. Oltre agli addii dei suddetti esuberi, i rossoneri saluteranno sicuramente (a costo zero) diversi elementi come Dest, Bakayoko e Vranckx per fine prestito, mentre scadrà il contratto di giocatori come Mirante, Tatarusanu e il veterano Ibrahimovic. Un risparmio importante che può arricchire il gruzzolo da poter reinvestire sul mercato, tra acquisti e monte-ingaggi.

Contando pure un possibile accesso alla Champions League 2023-2024, il budget del Milan si attesta intorno ai 100 milioni di euro. Una cifra davvero importante che Paolo Maldini potrà utilizzare in maniera proficua, ma calibrando gli investimenti e senza più azzardi alla De Ketelaere. Ma stavolta, se fossero confermate tali portate di investimento, si potrà sognare in grande.

Gli obiettivi sono già noti: almeno un centravanti di spessore che dia il cambio a Origi, un centrocampista di quantità in mezzo al campo ed un trequartista che eventualmente sostituirebbe Brahim Diaz, verso il ritorno a Madrid.