Gazzetta – Milan, Origi è in vendita: due club lo vogliono, fissato il prezzo

La Gazzetta dello Sport fa un focus attento sulla situazione di Divock Origi. Il Milan è pronto a metterlo sul mercato. Due club in particolare lo vogliono

Divock Origi rappresenta una delle più grandi delusioni della stagione del Milan. Le aspettative erano altissime sull’ex Liverpool, sicuri che l’affare a parametro zero era stata una grandissima occasione colta. Chi aveva dubbi? Nessuno, a partire da Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli. D’altronde, tutti conoscono le gesta del belga con la maglia dei Reds. Insomma, si pensava di essere andati su un usato sicurissimo. Peccato, però, che su Divock Origi i dubbi siano spuntati dopo poco del suo approdo a Milanello.

E’ infatti arrivato già infortunato l’attaccante, e ha dovuto fare settimane di terapie prima dell’esordio con la maglia rossonera. I mesi successivi sono stati ancora più catastrofici, dato che Divock ha dovuto fare i conti con delle condizioni fisiche davvero precarie. Spesso, troppo, infortunato, ha lasciato il solo Olivier Giroud a trascinare l’attacco. Adesso, da qualche settimana lavora a pieno regime, e nonostante ha fatto intravedere qualcosa di positivo quando chiamato in causa non è di certo riuscito ad incidere.

Il Milan lo ha ben capito: c’è da rivoluzionare l’attacco, dato che anche Rebic e Ibrahimovic hanno dato zero garanzie. Sono tutti alla porta in vista del mercato estivo, compreso Origi. Il piano su di lui è chiaro. La Gazzetta dello Sport riporta delle novità assolutamente interessanti.

Milan, Origi alla porta: la condizione per la cessione

Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno guardando intorno, alla ricerca di nuovi profili interessanti per l’attacco. Stamane la Gazzetta dello Sport ha fatto il nome di Gianluca Scamacca, che potrebbe arrivare in prestito dal West Ham. Ci sono prima da valutare le sue condizioni dopo l’intervento al ginocchio, ma i dubbi che possa essere adatto al progetto Milan sono davvero pochi. Giovane, italiano e con delle caratteristiche interessanti. Potrebbe essere il bomber nazionale che il Diavolo cerca da un pò.

Ma prima di acquistare, il Milan deve cedere. Se è vero che Zlatan Ibrahimovic è diretto a 20 km da Milano, al Monza di Galliani e Berlusconi, tutto da definire è il futuro di Origi e Rebic. Il croato ha estimatrici in Bundesliga, mentre il belga ha soprattutto due club addosso. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. Uno di questi è proprio il West Ham, che pronto a liberare Scamacca vede in Origi il possibile sostituto. L’altro club interessato è invece il Fenerbahce.

Premier League o Super Lig turca dunque per Origi. Il belga conosce estremamente bene il campionato inglese, e per non perdere prestigio e notorietà potrebbe decidere di ritornarci. E’ presto però per fare pronostici. Il Milan intanto ha fissato il prezzo per la cessione di Divock: non meno di 7-8 milioni di euro per lasciarlo partire. In ogni caso si parlerebbe di plusvalenza, dato che l’attaccante è arrivato a parametro zero, ma sarebbe meglio andare ben sopra l’ingaggio pagatogli in questa stagione (4 milioni).