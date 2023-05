Milan, senza Champions addio a Brahim Diaz: pronto il sostituto

La Gazzetta dello Sport parla del possibile sostituto per la trequarti di Pioli nel caso Brahim Diaz non venisse riscattato. Nome importante

In questi giorni sono caldissime le discussioni sul futuro di Brahim Diaz. Il folletto spagnolo, assoluto protagonista nell’ultima di campionato contro la Sampdoria (2 assist e 1 gol), sa bene che a fine stagione ci sarà da prendere una decisione. Una scelta che molto probabilmente non dipende da lui, quanto da Milan e Real Madrid. I due club, così si vocifera da settimane, vorrebbero il trequartista in squadra in vista della prossima stagione.

Maldini e Massara sono convinti che Brahim Diaz sia adatto al progetto rossonero dei prossimi anni. Sono contenti della sua crescita ed evoluzione in queste tre stagioni in prestito al Milan. Lo stesso, però, pensa il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore. I blancos, che in estate saluteranno diversi elementi, sarebbero pronti ad accogliere il folletto iberico. Si parla di un rinnovo di contratto già pronto sul tavolo.

Dunque, cosa c’è nel destino di Brahim Diaz? La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, ha confermato gli incontri che avverranno a breve tra Milan e Real Madrid, ma anche tra i due club e gli agenti del giocatore. In primis, le parti si confronteranno con Sufiel, padre e primo rappresentante di Brahim Diaz. Ma secondo la rosea il primo ostacolo del Milan nel riscatto a titolo definitivo dello spagnolo dipende da un solo fattore, per questo si sta cercando un sostituto eventuale.

Milan, il sostituto di Brahim Diaz a costo zero

La Gazzetta dello Sport spiega che il riscatto di Brahim Diaz da parte del Milan dipende dalla prossima Champions League. Se il Diavolo non riuscirà ad entrare nelle prime quattro posizioni della classifica, non avrà la forza economica di tenersi il folletto. Infatti, i 22 milioni di euro (accordo verbale e non scritto) pattuiti per l’acquisto di Brahim a fine stagione sarebbero impossibili da spendere. Sappiamo bene che in caso di accesso alla prossima Champions, il Milan incasserebbe ben 50 milioni di premi UEFA, e il mercato da fare sarebbe ben diverso.

Nell’incertezza, dunque, Maldini e Massara si tengono stretti l’idea di accogliere a Milanello Daichi Kamada. Il centrocampista offensivo giapponese, trequartista di ruolo naturale, sarebbe il primo sostituto di Brahim Diaz. Un affare a costo zero, che non troverebbe grossi impedimenti. Kamada ha infatti dato la priorità ai rossoneri, e il suo profilo potrebbe essere in linea col progetto Milan. Non soltanto per l’affare senza costi, ma anche da un punto di vista tecnico.

Daichi è più incisivo di Brahim, parlano i numeri. Di tre anni più grande, segna di più e assiste di più. In questa stagione in Bundelisga, dove ha giocato anche da interno di centrocampo, ha realizzato 9 gol e 6 assist. 3 le reti in Champions. Brahim, invece, ha realizzato in Serie A 6 gol e 6 assist, e 1 solo gol in Champions League. Insomma, un affare a zero a cospetto di un affare da 22 milioni. Una differenza notevole che non può essere compensata da un ingaggio leggermente superiore.