Sentenza Juve: “Strada sbarrata verso la Champions”

Il membro aggiuntivo della Uefa fa il punto della situazione in casa juventina a poche ore dalla sentenza che dovrebbe riscrivere la classifica di Serie A

Poche ore e conosceremo la sentenza in Corte d’Appello sul caso plusvalenze che riguarda la Juventus. Il club bianconero, come è noto, rischia seriamente una squalifica, che inevitabilmente riscriverebbe la classifica.

Sarà una giornata di attesa anche per i tifosi del Milan, che sperano di ritrovarsi al quarto posto e con una qualificazione alla prossima Champions League più vicina.

In questi giorni si è parlato della possibilità di vedere la Juventus con meno dodici punti, che appare essere l’eventualità più probabile.

Parla Evelina Christillin

Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa è intervenuta a Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, facendo il punto della situazione.

Le sue parole non lasciano certamente ben sperare i sostenitori bianconeri, con il club sempre più destinato a star fuori dalle coppe europee: “C’è questo concetto di afflittività che riguarda solo la giustizia sportiva e non quella ordinaria – riporta gazzetta.it -. Verosimilmente sarà una penalizzazione che dovrebbe sbarrare la strada verso la Champions League. Vedremo se saranno 10, 11 o 13 punti, per noi juventini è una bella botta”.

Evelina Christillin, che non ha mai nascosto la propria fede bianconera, appare preoccupata guardando soprattutto alla prossima stagione europea: “Nel momento in cui le sentenze italiane diventano definitive, poi verranno prese delle decisioni anche in sede Uefa. E poi c’è il secondo filone della manovra stipendi. Juve esclusa dalle coppe dalla Uefa è uno scenario possibile”.