Addio Milan: l’erede di Calabria a Madrid

Soltanto pochi giorni fa, il giocatore aveva rinunciato ad ogni proposta del club di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024

In molti avevano interpretato il gesto nei confronti del suo club come la volontà di trasferirsi a Milano, ma in realtà non è stato così. I rossoneri sono ora costretti a rivedere la loro strategia di mercato e riformulare altre offerte ai club che hanno mercato in Europa.

Il progetto rossonero di stravolgere la squadra e portare a Milanello nuovi talenti avrebbe potuto cominciare dalla difesa, dove sulla fascia destra urge un terzino “alla Theo Hernandez” per spaccare in due le partite. Ma a quanto pare non sarà così, almeno per ora: l’interesse del giocatore pare sia sulla sponda iberica, dove alcuni club potrebbero farsi una lotta di mercato fino all’ultimo milione.

Maldini e Massara vedevano in un talentuoso terzino destro il papabile sostituto di Davide Calabria, sia per far rifiatare il capitano del Milan, che per offrire a Pioli nuove soluzioni offensive. Si, perché le caratteristiche di questo giocatore gli permettono tranquillamente di avanzare fino al ruolo di ala destra e far male alle difese avversarie.

Sogni che pare stiano per svanire per i tifosi rossoneri. Ad oggi, il terzino destro, non è poi così vicino al club di Via Aldo Rossi come si pensava.

Calciomercato Milan, sfuma tutto: va a Madrid

Sarà un derby di mercato per un terzino destro, inquadrato come erede di Calabria in caso di passaggio di maglia, ormai oggetto di desiderio del calciomercato delle società più prestigiose. Alcuni dei club più ambiti a livello europeo sono pronti a farsi la lotta per accaparrarsi il giocatore, che invece pare abbia già alcuni favoritismi per quanto riguarda la sua decisione.

Come riporta todofichajes.com, è stata avviata una lotta fra Atletico Madrid e Real Madrid per aggiudicarsi le prestazioni di Kyle Walker. Entrambi i club spagnoli hanno bisogno di rinforzare la fascia destra della loro difesa. Motivo per cui, il terzino inglese di proprietà del Manchester City, sembra essere una scelta ideale per entrambe le squadre. Grande velocità, forza fisica e abilità nei cross sono caratteristiche che qualsiasi club ambizioso vorrebbe nella sua squadra.

Al momento l’Atletico sembra essere un passo avanti per diverse ragioni: innanzitutto, le qualità di Walker piacciono molto al Cholo Simeone; inoltre, anche la possibilità di avere Molina al Manchester City stuzzica Pep Guardiola.

Non è escluso, tuttavia, che il giocatore possa considerare entrambe le destinazioni per mettere pressione a Molina dei Colchoneros e Carvajal dei Blancos. Il Real Madrid è costantemente alla ricerca di nuovi talenti da integrare in squadra, e Walker potrebbe essere una soluzione ideale per la loro fascia destra. Inoltre, giocare per uno dei club più prestigiosi al mondo potrebbe essere un’opportunità allettante per il terzino inglese.