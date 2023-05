Calciomercato Milan, colpo dalla Serie B: chiesti 15 milioni

Maldini e Massara guardano anche nel campionato cadetto per rinforzare il Milan di Pioli: nel mirino un gioiello del Genoa.

Mancano solamente due partite alla fine della stagione e il Milan sta già pianificando alcuni colpi di mercato. Ovviamente, essere o no in Champions League cambierà un po’ il budget a disposizione per la campagna acquisti.

Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di avere un buon margine di investimento, ma comunque guarderanno alle occasioni. Ci sono buonissimi giocatori in scadenza di contratto e altri che possono arrivare per un prezzo non elevato. La dirigenza rossonera guarda a tanti campionati, compresa la Serie B. Gli osservatori hanno messo gli occhi su più profili promettenti.

Calciomercato Milan, rinforzo dal Genoa?

Secondo quanto rivelato da Primocanale.it, al Milan piace Albert Gudmundsson del Genoa. Il 25enne islandese è stato un grande protagonista della stagione che ha consentito alla squadra ligure di riconquistare la Serie A. Ha collezionato 11 gol e 5 assist in 36 partite del campionato Serie B. Da aggiungere anche 3 reti in 2 match di Coppa Italia.

È lui il capocannoniere del Grifone, che lo valuta dieci volte il milione e mezzo di euro speso nel gennaio 2022 per comprare il cartellino dall’AZ Alkmaar. Per 15 milioni (ma anche 10 probabilmente) può partire. Il club rossoblu non ha fretta e presto si confronterà con l’allenatore Alberto Gilardino per definire i piani futuri.

Oltre al Milan, anche il Sassuolo è interessato a Gudmundsson. Non mancano i sondaggi in vista della prossima finestra estiva del calciomercato. L’islandese può fare comodo a diverse squadre. È un prezioso jolly offensivo, dato che sa giocare in più ruoli. In questa stagione ha spesso agito come esterno sinistro, ma è stato impiegato pure da attaccante e da trequartista. Sa adattarsi e i calciatori come lui piacciono molto ai tecnici.

Il suo bisnonno Albert giocò nel Milan nella stagione 1948/1949: 14 presenze e 2 gol. Sicuramente sarebbe curioso se anche lui arrivasse a vestire la maglia rossonera. Al momento non risulta esserci alcuna trattativa, dunque nessuna offerta. La cosa certa è che Maldini e Massara prenderanno un esterno offensivo sinistro, perché Ante Rebic lascerà Milanello in estate. Serve un vice Leao in grado di dare terminate garanzie, il croato non è in grado di contribuire in maniera sufficiente in termini di assist e gol.