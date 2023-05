Diana super milanista: sotto la maglia del Milan niente (FOTO)

Una bellezza davvero particolare ed attraente sta spopolando sui social, e porta con fierezza ed un pizzico di glamour la maglia del Milan.

La passione per il Milan e per i colori rossoneri non ha età né genere. Sono tantissime infatti le donne tifose della squadra del Diavolo, come si evince spesso dalle immagini a San Siro, che immortalano splendide ragazze vestite di rossonero a sostenere la loro passione.

Anche sui social è facile scoprire tifose doc rossonere, che sfoggiano con grande stile e un pizzico di glamour i colori della loro squadra del cuore. Come nel caso della modella ed influencer Diana Squin. Si tratta di una giovane di origine siciliana, trapiantata a Milano, che ha il Milan nel cuore.

La bella Diana è apparsa anche in TV, sui canali di Sportitalia ed in alcune reti private locali. Sul suo profilo Instagram, seguito attualmente da circa 38 mila follower, non mancano i riferimenti al tifo rossonero ed alle sua apparizioni allo stadio di San Siro per tifare da vicino la squadra di Pioli.

Diana Squin, il Milan nel cuore e la passione per Giroud

Il profilo di Diana Squin arricchisce dunque il numero di tifose bellissime e sensuali del Milan. Basti pensare che la giovane siciliana, appassionata di fitness e tatuaggi, ha deciso di dedicare al club rossonero un’acconciatura particolare. Ai suoi capelli mori ha aggiunto treccine rosse per ricreare la colorazione della sua squadra preferita.

Come detto sui social non mancano le foto che la vedono indossare maglie e cimeli del Milan. Come lo scatto, davvero sensuale ed accattivante, in cui la bella Diana appare nuda, coperta soltanto dalla divisa da gara dei rossoneri, come fosse una sorta di seconda pella. Bravissima l’influencer dunque ad unire il tifo per il Milan ad immagini provocanti che faranno piacere ai suoi follower maschietti.

Fisico top e grande ironia, Diana Squin in passato ha rilasciato al magazine MOW alcune dichiarazioni molto intriganti: “Il giocatore che preferisco è Tonali, ma esteticamente mi piace tanto Giroud. Ogni volta che lo vedo impazzisco, ho anche qualche foto con lui a Milanello. Ma è sposato, non è il caso…”

Inoltre si è lanciata in una promessa che, in futuro, molti tifosi rossoneri sperano possa mantenere: “Se il Milan vincerà farò un video provocante, magari in stile Sabrina Ferilli per lo scudetto della Roma”. Premessa mica male per sperare in un nuovo titolo per la squadra rossonera.