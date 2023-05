Milan, Brahim Diaz secondo solo a De Bruyne: “Come Seedorf”

Il Milan guarda al futuro con ottimismo. Un’estate da protagonista per migliorare la rosa e puntare ad alzare il livello

L’eliminazione dalla Champions League dopo una settimana esatta fa un po’ meno male. Il Milan ha rialzato la testa, battendo con un netto 5 a 1, la Sampdoria.

I rossoneri hanno così ripreso la corsa verso l’Europa che conta e ieri sono arrivate notizie positive dal campo, con il pareggio della Roma, il ko della Juve e la penalizzazione, che ha riportato il Milan tra le prime quattro squadre del campionato. Ora pensare al futuro è certamente più facile.

Un futuro che chiaramente passa dalla conferma di Paolo Maldini e Frederic Massara e da quella di Stefano Pioli. Le acque agitate dopo l’eliminazione dalla Champions si sono calmate, ma serve un calciomercato all’altezza per tornare davvero tra le grandi d’Europa.

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione, dicendosi più che ottimista. Il Milan è pronto a vivere un’estate da protagonista.

Ottimismo Milan

Le basi sono più che solide – “Il Milan è forte di una società che non cambierà, avrà lo stesso allenatore e gli stessi dirigenti, che faranno tesoro degli errori recenti, ricordando i meriti meno recenti – afferma Pellegatti -; con un AD nuovo, è arrivato a dicembre, rossonero nel cuore e nell’anima, con grandi ambizioni. Se il Milan andrà in Champions ci potrà dare grandi soddisfazioni”.

Enigma trequartista – Il Milan è chiamato a decidere cosa fare con Brahim Diaz – “Nel 2023 solo De Bruyne è stato più bravo di Diaz sugli assist, con 7 assist contro 6. Domenica scorsa, la giocata sul gol di Leao, è stata una delizia per i palati dei tifosi raffinati del Milan. Con Diaz stiamo combattuti, quando fa fatica. Lui se non gioca bene, raramente salva la prestazione, ma quando lui gioca bene, il Milan fa grandi prestazione. Un po’ come succedeva al Milan con Seedorf. Il problema è capire come muoversi con Diaz…”

Nome a sorpresa per l’attacco – “In attacco abbiamo fatto tanti nomi, ma secondo me il vero grande nome del centravanti del futuro non lo abbiamo mai nominato. Morata, Scamacca, Okafor non mi sembrano quelli che entusiasmano il Milan. Magari arriva uno di questi per mancanza di alternative. Il Milan ha bisogno anche di un giocatore di fascia: Origi e Rebic verranno messi sul mercato. Se arriva Kamada, con Diaz, sarebbe meraviglioso. Io ci credo nel giapponese.

Con un Kamada, con un Loftus-Cheek e un centravanti – mi voglio gasare – il Milan potrà il prossimo anno puntare a grandi imprese”.