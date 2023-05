Milan, colpo Milinkovic-Savic: Lazio rassegnata

Le ultime sul futuro di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio può lasciare la Capitale per trasferirsi a Milano: il punto della situazione

Sergej Milinkovic-Savic è il nome delle ultime ore. Il profilo del serbo è tornato ad essere accostato con forza al Milan. Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport, sottolineando come sia il prescelto di Stefano Pioli.

Il giocatore 28enne non è la prima volta che finisce in orbita rossonera. Come tutti i tifosi ricorderanno, qualche estate fa, il Milan sembrava pronto a fare follie per strapparlo alla Lazio. Claudio Lotito, però, ha tenuto duro: ha sempre voluto una cifra folle, sui 100 milioni di euro, permettendo così ai biancocelesti di godersi il loro campione.

L’estate che verrà, però, sembra davvero essere il momento giusto per spiccare il volo. Milinkovic-Savic non è più giovanissimo, avendo compiuto 28 anni lo scorso 27 febbraio. Il contratto in scadenza fra poco più di un anno, il prossimo 30 giugno 2024, fa pensare che l’addio sia davvero vicino, nonostante la Champions League conquistate.

Savic in passato è stato accostato a diversi club di Premier League, come il Manchester United, e al Real Madrid. Le due ricche squadre, però, hanno preferito fare altre scelto, senza accontentare Lotito. Oggi il classe 1995 potrebbe lasciare la Capitale per una cifra sui 25/30 milioni di euro. Una cifra certamente alla porta del Milan, soprattutto se si dovesse centrare la qualificazione alla Champions League. Un’altra squadra, da sempre interessata a Savic, è stata la Juventus, ma i bianconeri stanno vivendo una situazione, in cui è davvero complicato programmare il futuro. La voglia di Italia del giocatore potrebbe dunque spingerlo a trasferirsi al Milan.

L’annuncio ufficiale

Igli Tare, intervistato da Sky Sport, non ha escluso la possibilità di un addio:

“Per il bene di tutti ci siederemo ad un tavolo per chiarire questa cosa. Quello che dico per me vale per lui, ha un legame molto forte, ha stima e rispetto di società e allenatore. Può succedere di tutto, anche che venga ceduto ad un altro club”.

Mai, dunque, come in questo momento, Milinkovic-Savic è stato lontano dalla Lazio e vicino all’approdo in un’altra squadra italiana. I tifosi del Milan sperano e tornano a sognare un colpo da novanta.