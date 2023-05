Milan in Champions League: le combinazioni con la Juve penalizzata

Con la penalizzazione di dieci punti inflitta alla Juventus, per il Milan si spalancano le porte della qualificazione alla Champions League. Ecco cosa occorre ai rossoneri per ottenere il pass

L’atteso verdetto è arrivato nella serata di lunedì 22 maggio. La Corte Federale d’Appello ha sanzionato la Juventus con dieci punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Una sentenza più lieve rispetto alla richiesta del procuratore Chiné che aveva chiesto 12 punti come penalità per i bianconeri.

In attesa del possibile ricorso del club preannunciato dalla Juventus nel comunicato rilasciato a commento della sentenza, la classifica di Serie A ha subito un altro ribaltone con i bianconeri che hanno perso il secondo posto in graduatoria, complicando ulteriormente le loro possibilità di qualificazione in Champions League con la netta e inaspettata sconfitta subita per 4-1 dall’Empoli al Castellani.

Tra penalizzazione e ko contro l’Empoli, al momento la nuova classifica di Serie A in zona Champions è le seguente:

Lazio 68

Inter 66

Milan 64

Atalanta 61

Roma 60

Juventus 59

Con altri due turni di campionato da disputare, il -10 comminato alla Juve ha sancito già un primo verdetto ovvero la qualificazione della Lazio alla prossima edizione della massima competizione europea. Con sette punti di vantaggio sull’Atalanta quinta, infatti, i biancocelesti non possono essere più raggiunti. L’ultima partecipazione della Lazio risale alla stagione 2020-21, con Simone Inzaghi in panchina ed eliminazione agli ottavi contro il Bayern Monaco.

Il Milan in Champions League se …

Con la Juve retrocessa al sesto posto, il Milan ha una ghiotta chance di qualificarsi alla Champions League per il terzo anno consecutivo. I rossoneri affronteranno proprio la Juventus domenica prossima allo Stadium e il Verona all’ultima giornata a San Siro.

Con tre punti di vantaggio sull’Atalanta quinta, al Milan basta una vittoria nelle ultime due giornate per ottenere la certezza della qualificazione. Anche se i bergamaschi dovessero vincerle entrambe con Inter e Monza, un arrivo a pari punti con il Milan premierebbe i rossoneri in virtù del vantaggio negli scontri diretti (1-1 all’andata; 2-0 al ritorno a San Siro).

Ovviamente questa è l’ipotesi più facile e immediata ma ce ne sono anche altre. Ad esempio, il Milan giocherà domenica prossima con la Juve già sapendo i risultati di Atalanta e Roma, impegnate in trasferta con Inter e Fiorentina sabato sera. Qualora quest’ultime dovessero pareggiare, al Milan basterebbe fare altrettanto con la Juve per qualificarsi.

Un’eventualmente vittoria della Juve nello scontro diretto con il Milan, porterebbe i bianconeri a -2 da Leao e compagni con possibilità di sorpasso nel turno conclusivo della Juve stessa o di Atalanta e Roma, in caso quest’ultime ottenessero punti alla penultima. A quel punto, i rossoneri con una vittoria nella 38.a giornata con il Verona (potenzialmente ancora impegnato nella lotta salvezza) avrebbero comunque la meglio sulle inseguitrici e si qualificheranno alla Champions.

Il Milan si ritrova, di fatto, nella stessa situazione del campionato 2021-22, quando a due giornate dalla fine doveva ottenere una vittoria contro Cagliari o Atalanta per tornare in Champions dopo sette anni, obiettivo raggiunto con lo 0-2 rifilato ai nerazzurri (a loro volta qualificati) all’ultimo turno.