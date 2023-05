Milan, salta il colpo a costo zero: offerta shock per il rinnovo

Il club di Londra ha deciso di blindare il suo fenomeno con un’offerta monstre: Maldini e Massara sono costretti a virare su un’alternativa.

Dopo che la recente disfatta del Milan ha messo in mostra i grandi limiti di questa squadra, dalle parti di via Aldo Rossi sono pronti ad una rivoluzione come non avveniva dai tempi di Fassone e Mirabelli. Il calciomercato del Milan pare stia per intraprendere un netto cambio di rotta, se non fosse per il fatto che un bomber della Premier League finito nel mirino di Maldini sta per rinnovare con il suo club a cifre astronomiche.

Il Milan sta attualmente combattendo per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dopo aver visto sfumare la possibilità di trionfare nella competizione della Coppa dalle grandi orecchie nelle semifinali contro l’Inter. Alcuni match cruciali, inclusi quelli contro l’Inter, hanno messo in evidenza delle lacune significative nella squadra. Tuttavia, presso Casa Milan, queste lacune sono state considerate come un’opportunità per rinnovare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Uno dei settori in cui potrebbe partire la rivoluzione è l’attacco. Rafael Leão è pronto a confermare la sua permanenza, mentre Olivier Giroud è appena stato rinnovato. Tuttavia, potrebbero esserci partenze significative a metà reparto, come Divock Origi, Ante Rebić e forseMessias. Queste decisioni potrebbero aprire spazio per nuovi talenti in attacco e offrire più alternative alla squadra.

Calciomercato Milan, il bomber rinnova: sfuma il colpo

Recentemente uno dei principali obiettivi di mercato del Milan sembra essere sfumato. Paolo Maldini e Frederic Massara stavano preparando un’offensiva per un attaccante della Premier League, che ora ha ricevuto un’offerta faraonica dal suo club pronto a blindarlo per i prossimi anni.

Stiamo parlando di Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace in scadenza il prossimo 30 giugno, che sembrava in procinto di lasciare Londra a fine stagione. Nonostante il forte interesse del Milan, il club inglese – riporta Talksport – ha offerto al giocatore un rinnovo contrattuale da 12 milioni di sterline all’anno, una cifra che rende difficile la sua partenza.

Non solo il Milan, ma anche il Fenerbahce, facevano sul serio per aggiudicarsi il cartellino del giocatore. Un talento come Zaha è, all’età di trent’anni e a parametro zero, una buona occasione per qualsiasi club: velocità, tecnica e anche la capacità di creare occasioni non gli mancano.

Tuttavia, nonostante il mancato trasferimento di Zaha, il Milan non si arrende e continua a monitorare il mercato per individuare altri possibili rinforzi. La qualificazione alla Champions League è fondamentale per attirare giocatori di alto livello e garantire una stagione competitiva.