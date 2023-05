Milinkovic-Savic al Milan: il sogno è possibile, scelta fatta

Il Milan sogna il grande colpo a centrocampo. L’idea Sergej Milinkovic-Savic è certamente la preferita di Stefano Pioli: il punto della situazione

Il nome stavolta è veramente di quelli che fa sognare i tifosi. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, torna a parlare del possibile calciomercato dei rossoneri.

Il Diavolo è pronto a vincere un’estate da protagonista, soprattutto se dovesse arrivare la Champions League. Dopo la penalizzazione alla Juventus, il quadro è molto più chiaro, così come i punti che servono per tornare a giocare l’Europa che conta, che porterà nelle casse soldi freschi, utili per un super calciomercato.

Come dicevamo, il nome tornato in orbita Milan e suggerito dal giornale rosa è davvero di quelli importanti. Secondo il quotidiano il centrocampista per rinforzare i rossoneri da Stefano Pioli è Sergej Milinkovic-Savic. Il Milan sarebbe pronto a puntare su un ‘falso’ 10 per dare fisicità alla trequarti.

Dopo il nuovo esperimento Ismael Bennacer, che ha funzionato, sembra essere questa la direzione. Meglio chiaramente se il giocatore ha qualche centimetro in più rispetto all’algerino.

Momento giusto per Milinkovic-Savic

Tornando a Milinkovic-Savic appare davvero essere il momento giusto per affondare il colpo sul centrocampista serbo. Il giocatore ha 28 anni (non proprio un profilo da nuovo Milan), ma i rossoneri hanno bisogno di giocatori pronti che possano fare subito la differenza.

Savic, poi, verosimilmente, in estate farà le valigie. Il calciatore ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2024, e senza rinnovo, è arrivato il tempo di monetizzare dalla sua cessione.

Il Milan si è interessato a Milinkovic-Savic anche in passato, quando però la cifra richiesta da Claudio Lotito era davvero proibitiva. Servivano sui 100 milioni di euro e nessuno, nemmeno all’estero, hanno deciso di compiere una tale follia. In estate il prezzo del serbo sarà decisamente più basso. Si può chiudere per 25-30 milioni di euro. L’affare Milinkovic-Savic, che fa sognare Pioli e i tifosi, appare dunque fattibile, anche se la concorrenza non mancherà di certo.

Il cambio di direzione del Milan, verso un trequartista più fisico appare evidente e lo testimonia il fatto che in cima alla lista dei rinforzi ci siano Loftus-Cheek e Kamada: sia il centrocampista inglese che quello giapponese possono giocare da dieci, oltre che chiaramente da mediano. Il Milan vuole più solidità e questo può portare De Ketelaere o Brahim Diaz, se dovesse essere riscattato, a spostarsi sulla destra.