VIDEO ML – Maignan o Courtois, la scelta di Amelia: “È un pochino sopra”

Amelia ha detto la sua opinione su Maignan e Courtois, due tra i migliori portieri al mondo.

Ieri al Centro Sportivo Vismara si è tenuta la decima edizione del Memorial Claudio Lippi. Nell’occasione si è disputata una partita tra Milan Rossonero e Milan bianco con un po’ di ex giocatori milanisti che sono scesi in campo.

Tra i protagonisti anche Marco Amelia, che ha indossato la maglia rossonera tra il 2010 e il 2014 vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. MilanLive.it era presente all’evento e ha raccolto alcune sue dichiarazioni, innanzitutto su Claudio Lippi, giornalista di Milan Channel scomparso in seguito a un incidente in moto: “Era un ragazzo solare, sempre vicino ai giocatori. Era competente e aveva un modo di fare che ci piaceva. Abbiamo condiviso tanto assieme. Quanto successo dieci anni fa ha segnato tutta la squadra. È importante ricordarlo”.

Amelia su Milan, Maignan e Sportiello

Successivamente l’ex estremo difensore ha parlato anche della situazione della squadra di Stefano Pioli, che è in lotta per qualificarsi alla prossima Champions League: “Seguo il Milan, ha fatto un percorso di ricostruzione che lo ha portato a vincere lo Scudetto e ad arrivare in semifinale di Champions. Sta continuando a costruire, per colmare il gap servono lavoro e inserimento di certi giocatori. Alcuni quest’anno non sono riusciti a esprimere le loro qualità e magari lo faranno nel prossimo. Per me il Milan andrà in Champions, ma comunque non verrà a mancare la programmazione. È così da quando ci sono Maldini, Massara e Pioli”.

Mike Maignan è il più forte portiere d’Europa oggi? Amelia risponde così: “Io ho giocato con Courtois al Chelsea, era ancora in fase di crescita ed è migliorato ulteriormente al Real Madrid. In questo momento è un po’ sopra Maignan, che è fortissimo e aveva stupito già prima di arrivare in Italia. Ha mostrato grande personalità e ha avuto anche degli infortuni, la sua assenza si è fatta sentire. Le sue prestazione sono sempre state sopra la media di un portiere normale, lui non è uno normale, è un portiere straordinario”.

L’ex portiere promuove l’eventuale arrivo di Marco Sportiello come vice Maignan: “Un ottimo secondo. Ha fatto grande esperienza, è un ragazzo perbene e che ha sempre voglia di migliorarsi. Non crea mai problemi e sono convinto che vicino a Mike possa migliorare ulteriormente. In un top club servono due portieri forti“.