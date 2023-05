Calciomercato Milan, addio Origi: “Mi è stato detto che…”

Il Milan cederà qualche calciatore considerato esubero o poco incline alla causa. Ma non sarà facile trovare una quadra per tutti.

Il mercato del Milan nell’estate che sta per cominciare dovrà essere diverso e più proficuo rispetto allo scorso anno. In particolare nel reparto offensivo, dove gli innesti del 2022 non hanno affatto lasciato il segno.

In particolare l’uomo scelto per dare respiro e ricambio a Giroud ha deluso, senza trovare né continuità né prestazioni efficaci. Vale a dire Divock Origi, centravanti belga classe ’95 che è giunto a costo zero dopo la fine dell’avventura a Liverpool.

Peccato che lo score di Origi con la maglia rossonera si sia fermato a due sole reti in campionato, l’ultima delle quali risale addirittura a gennaio scorso contro il Sassuolo. Un calciatore con ottime qualità e caratteristiche, ma che non è riuscito a trovare il bandolo della matassa ed imporsi anche in Serie A.

Sembra proprio che il destino di Origi sia dunque lontano da Milanello. Il club rossonero potrebbe mettere da subito in vendita l’attaccante ex Liverpool e sperare anche di realizzare una piccola plusvalenza. Ma sarebbe già importante liberare spazio per un innesto diverso e di maggior prospettiva.

Le ultime sul futuro del 28enne arrivano da Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato. Pare che Origi vanti tuttora diversi estimatori, tra la Premier League inglese e il campionato turco. Gli agenti del calciatore sarebbero persino già al lavoro per trovargli una soluzione.

Intanto Romano esclude l’ipotesi Aston Villa, paventata dalla stampa britannica fino a qualche giorno fa. La squadra di Unai Emery non sarebbe realmente interessata al milanista: “Mi è stato detto che l’Aston Villa non sta lavorando per arrivare ad Origi, nonostante le ultime ricostruzioni” – ha ammesso Romano tramite il suo profilo personale di Twitter.

Divock Origi has chances to leave Milan in the summer with English and Turkish clubs keen on signing him, but it’s not something advanced now. 🔴🇧🇪 #Milan

Been told Aston Villa are not working on this possibility as things stand, despite recent reports. pic.twitter.com/VWIRSiVHVR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2023