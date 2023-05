Calciomercato Milan, colpo dal Feyenoord: summit con gli agenti

Il club rossonero ha già avuto dei contatti con l’entourage dell’attaccante: occhio alla concorrenza di Lazio e Atletico Madrid

Il finale di stagione si preannuncia più intenso che mai per il Milan, che dopo la nuova penalizzazione inflitta alla Juventus si ritrova con un quarto posto da difendere per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Raggiungere l’accesso alla prossima edizione della competizione europea più importante garantirebbe un tesoretto di tutto rispetto alla società, da reinvestire sul mercato in estate. Con quella cifra la dirigenza rossonera potrà decisamente alzare la portata degli obiettivi in entrata per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Intanto Paolo Maldini e Ricky Massara però si muovono concretamente per sondare vari profili in tutti i reparti.

La priorità al momento è un centravanti, con il solo Giroud che quest’anno ha trascinato il reparto d’attacco. Origi, Rebic e Ibrahimovic non hanno dato, per motivi diversi, il loro apporto, e il Diavolo ha bisogno di un giocatore importante che possa risolvere i problemi. Il club rossonero sta puntando alcuni elementi giovani e di prospettiva, ma che abbiano comunque già maturato la giusta esperienza, anche a livello internazionale, e che quindi siano pronti.

Contatti con l’entourage di Santiago Giménez

Gli attaccanti che sono stati accostati al club rossonero sono diversi in queste settimane, ma nelle ultime ore ne è uscito un altro. Stiamo parlando di un classe 2001 che gioca in Eredivisie, e con il quale il Milan ha già avuto dei contatti.

Secondo quanti riportato da Calciomercato.com, infatti, un paio di giorni c’è stato un incontro in sede tra i rossoneri e l’entourage di Santiago Giménez, attaccante messicano del Feyenoord. Il 22enne è uno dei centravanti che hanno colpito di più in questa stagione grazie alle sue 23 reti complessive in stagione. Il suo contratto scade nel 2026 e il club olandese potrebbe chiedere per lui non meno di 20 milioni.

Si tratta di uno dei giocatori più ricercati proprio perché ha fatto davvero molto bene quest’anno, mettendo a segno anche 8 reti in Europa League. Il giovane talento è stato accostato anche alla Lazio di Maurizio Sarri, che lo ha visto da vicino quest’anno proprio in Europa League nella fase a gironi, e all’Atletico Madrid. Il Milan ci pensa in caso di possibile addio di Divock Origi, che piace tanto ai turchi del Fenerbahce.