Calciomercato Milan, Maldini accelera: lo svincolato ha già detto sì

Il Milan sembra sempre più vicino al primo colpo in entrata della prossima estate. Arriverà a costo zero, sembra tutto delineato.

Manca ancora qualche settimana alla fine della stagione sportiva 2022-2023, così come all’avvio ufficiale delle operazioni estive di calciomercato.

In tanti indicano il Milan come una delle formazioni maggiormente bisognose di rinforzi e di rinnovamento all’interno della rosa. Per poter competere a più livelli, la squadra di Stefano Pioli ha sicuramente necessità di nuovi innesti e tutti di ottimo livello.

Paolo Maldini e Frederic Massara non stanno certo con le mani in mano. Infatti i due dirigenti operativi del Milan hanno già in pugno un colpaccio internazionale, che potrebbe risolvere una grana in rosa che riguarda la trequarti. Tutti gli indizi sono a favore dei rossoneri che potrebbero chiudere e ottenere l’accordo col calciatore nel giro di poche ore.

Milan, Kamada è ad un passo dalla firma

L’indicazione lanciata ieri in tarda serata da Tuttomercatoweb.com è davvero succosa ed interessante, una sorta di sblocco per il mercato del Milan che comincia dunque con il botto.

Pare proprio che Maldini nelle ultime ore abbia accelerato per portare in rossonero un obiettivo concreto. Ovvero Daichi Kamada, fantasista giapponese dell’Eintracht Francoforte. Il calciatore classe ’96 è ormai pronto a svincolarsi dalla sua attuale squadra, per scadenza di contratto, e sta ascoltando varie offerte.

Il Milan è decisamente in pole per acquistare Kamada a costo zero. Secondo il noto portale di mercato, il club rossonero avrebbe intensificato i contatti con l’agente Roberto Tukada, che gestisce la maggior parte dei calciatori nipponici in giro per il mondo. Non si parla ancora di cifre esatte a livello contrattuale, ma pare che Kamada sia molto attratto dall’idea di giocare nel Milan.

Diversi i club interessati a Kamada, soprattutto nella Bundesliga tedesca. Ma il Milan pare aver superato ogni tipo di concorrenza ed essere sempre più vicino ad ottenere il sì del giapponese. Un innesto intelligente e molto intrigante, che accrescerà anche l’interesse nei confronti del club da parte del Sol Levante.

Kamada, trequartista puro in grado di giocare tra le linee e dietro le punte con assoluta naturalezza, potrebbe teoricamente prendere il posto di Brahim Diaz nella formazione rossonera, vista la situazione dubbia dello spagnolo in prestito dal Real Madrid. Inoltre sarebbe il secondo giapponese nella storia del Milan, dopo Keisuke Honda. Quest’ultimo ha indossato la maglia rossonera dal 2014 al 2017 con 81 presenze e 9 reti.