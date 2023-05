Calciomercato Milan, offerta per l’esterno italiano: Adli pedina di scambio

Il Milan sta preparando l’assalto a questo esterno che sta facendo molto bene in Serie A. Il talento francese può rientrare nell’affare.

Non solo colpi giovani ed internazionali. Il Milan in vista del prossimo futuro sembra intenzionato ad arricchire la propria rosa con innesti italiani, o quanto meno provenienti dalla Serie A.

Sono pochi finora i calciatori, durante la gestione di Paolo Maldini e Ricky Massara, che il Milan ha strappato alle rivali del proprio campionato. La tendenza è stata spesso quella di virare su innesti provenienti dall’estero.

Ma secondo quanto scrive oggi Tuttosport, il Milan starebbe valutando seriamente il profilo di un esterno difensivo, di nazionalità italiana, tra i più brillanti nell’ultima stagione. Per avvicinarlo, Maldini vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino (o anche solo il prestito) di Yacine Adli, il giovane fantasista letteralmente snobbato da mister Pioli.

Milan, assalto a Mazzocchi: tra le rivelazioni della Salernitana

L’interesse forte che segnala il quotidiano sportivo torinese riguarda Pasquale Mazzocchi. Terzino destro, abilissimo a giocare anche a sinistra, in forza alla Salernitana. Un calciatore che nell’ultimo anno ha stupito tutti per forza e continuità, tanto da essere persino convocato dalla Nazionale maggiore azzurra.

Il possibile innesto di Mazzocchi rientra nel piano di Maldini di arricchire di italiani la rosa del Milan, anche per agevolare la compilazione della futura lista Uefa. Il laterale classe ’95 sarebbe un innesto duttile e di spessore, visto che come detto può giocare su entrambe le fasce e ricoprire il ruolo sia di terzino puro, sia di esterno a tutta fascia.

Il Milan è pronto a giocarsi la carta Adli, talentuoso calciatore 22enne che non rientra nei piani tattici attuali. Il franco-algerino potrebbe essere utile alla Salernitana ed essere utilizzato per abbassare la spesa sul cartellino di Mazzocchi, valutato attualmente intorno ai 9-10 milioni di euro.

Mazzocchi, cresciuto nel Benevento, ha girato diverse piazze del calcio italiano prima di debuttare in Serie A, lo scorso anno con la maglia del Venezia. Le ottime prove in Laguna lo hanno portato all’attenzione della Salernitana, che ha puntato forte su di lui. 25 presenze, due reti e tre assist nella stagione in corso, ma anche un infortunio al ginocchio che lo ha frenato nel momento più brillante.

Ha esordito in Nazionale lo scorso 26 settembre, nel match Ungheria-Italia valido per il girone di Nations League. Mazzocchi è subentrato nel finale a Di Lorenzo, togliendosi lo sfizio di indossare anche se per pochi minuti la maglia più ambita dagli italiani.