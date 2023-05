C’è la lesione, stagione finita: salterà il Milan

Il centrocampista ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra e salterà gli ultimi due match, tra cui quello con il Diavolo

Rimangono solo due giornate al termine del campionato e per il Milan saranno assolutamente decisive per l’obiettivo Champions League. Con la nuova penalizzazione inflitta alla Juventus (1-0) il Diavolo si ritrova a dover difendere il quarto posto.

La squadra di Stefano Pioli può ancora salvare la stagione centrando dunque un benedetto quarto posto e ottenendo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con tutti i benefici che ne conseguono, a partire dal tesoretto di circa 50 milioni che per la società è fondamentale. Per questo adesso le ultime due partite contro la Juventus e il Verona saranno cruciali: al Milan servono 3 punti per la certezza matematica.

Nel prossimo weekend ci sarà uno scontro diretto importante, con il quale il Diavolo può togliere ogni speranza alla Juventus, che al momento è a -5. Solo vincendo i bianconeri potrebbero rimanere ancora in corsa, mentre con una vittoria del Milan o un pari sarebbero fuori dai giochi. C’è poi l’ultima di campionato a San Siro contro il Verona, che potrebbe essere decisiva anche per gli scaligeri, in piena lotta per la salvezza.

Il Verona perde Lazovic: non ci sarà con l’Empoli e con i rossoneri

La squadra guidata dal duo Bocchetti-Zaffaroni al momento è terzultima ma ci sono buone chance che arrivi all’ultima gara ancora in lotta per rimanere in Serie A. Questa importante sfida però i veneti la dovranno giocare senza uno dei loro uomini chiave.

Secondo quanto riportato ieri da Sky Sport, infatti, Darko Lazovic ha riportato una lesione di basso grado al retto femorale anteriore della coscia sinistra. Questo significa stagione terminata per il duttile centrocampista dei gialloblù. Nelle ultime settimane il serbo era stato impiegato sia da quinto di sinistra che da trequartista dietro la punta, ed era andato anche in gol la scorsa settimana al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, nel match finito poi 3-1 in favore della Dea.

Si tratta di una grave perdita per il Verona perché Lazovic rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra, come dimostrano i suoi 4 gol e 3 assist in campionato. La sua assenza senza dubbio complicherà le cose sia per la prossima partita con l’Empoli al Bentegodi, che per quella con il Milan a San Siro, in programma fra il 3 e il 4 giugno (la data è ancora da decidere). Senza di lui dovrebbero giocare sulla trequarti Ngonge e Verdi.