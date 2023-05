Champions 2023-2024: la possibile fascia del Milan

Ecco come potrebbe essere la Champions League 2023/2024. Al Milan manca davvero pochissimo per strappare il pass

Gli scaramantici potrebbero non prender bene questo articolo, che guarda al futuro e alla Champions League 2023/2024. E’ vero, il Milan non ha ancora ottenuto il pass per l’Europa che conta, ma lunedì sera lo scenario è decisamente cambiato.

I rossoneri sono adesso al quarto posto in classifica, con ben cinque lunghezze di vantaggio sulla Juventus, dopo i dieci punti di penalizzazione. La sconfitta contro l’Empoli e il pareggio della Roma, contro la Salernitana, hanno fatto gioire il Diavolo, che ora è davvero ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions.

Con ancora due giornate da giocare, il Milan ha tre punti di vantaggio sull’Atalanta e quattro sui giallorossi. Ai rossoneri basterà, dunque, vincere un match per essere certi di strappare il pass. Ma potrebbe bastare un pareggio già contro la Juve se Atalanta e Roma non dovessero riuscire a conquistare il successo sabato contro rispettivamente Inter e Fiorentina in trasferta.

Ecco le possibili avversarie in Champions

La qualificazione alla prossima Champions League è dunque davvero ad un passo e siamo certi che in molti già abbiano iniziato a dare uno sguardo alle squadre che saranno inserite nelle urne di Nyon per il sorteggio.

Come è noto, in prima fascia ci saranno le squadre che hanno vinto i campionati delle migliori leghe, oltre i campioni della Champions (vincendo l’Inter, andrebbe fuori il Feyenoord dalla prima urna) e dell’Europa League.

Chiaramente, al momento, è tutto provvisorio (le squadre in viola non sono ancora qualificate), ma se il Milan dovesse qualificarsi, come si evince dalla tabella di LiveScore sarà in terza fascia.