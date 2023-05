Curva Sud Milan, splendida iniziativa: rinuncia alla trasferta per aiutare l’Emilia-Romagna

L’ultimo comunicato dei gruppi della Curva Sud Milan conferma l’assenza dei sostenitori per Juve-Milan ma per una causa importante.

Già da giorni la Curva Sud Milan, ovvero la frangia più calda del tifo organizzato rossonero, ha fatto sapere di voler disertare la ormai prossima trasferta di campionato con la Juventus.

Il motivo è prettamente economico. Infatti la curva rossonera protesta per via dell’elevato prezzo dei biglietti per il settore ospiti dell’Allianz Stadium, fissato a 80 euro. Mentre di solito i tagliandi per la tifoseria in trasferta negli altri stadi costa almeno una ventina di euro in meno.

Curva Sud Milano e Aimc, ovvero l’associazione dei Milan club in giro per l’Italia, hanno voluto non solo esprimere il loro dissenso per il caro biglietti in quel di Torino. Ma anche prendere come pretesto questa disertazione per una iniziativa assolutamente positiva e da applausi.

Gli ultras del Milan si muovono in aiuto degli sfollati in Romagna

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, al posto di viaggiare in direzione dell’Allianz Stadium i tifosi della curva milanista hanno deciso di effettuare un’operazione benefica e solidale.

Curva Sud Milano ha emesso un comunicato in cui riferisce che, da questa sera, si potranno raccogliere aiuti ed adesioni in favore della popolazione dell’Emilia-Romagna. Ovvero coloro che sono stati colpiti dalla potente alluvione delle scorse settimane e che si ritrovano con case ed attività inagibili per i vari allagamenti nella zona.

Questo il testo del comunicato: “Mercoledì 24 maggio alle 20 in piazza Axum al cancello 15 di San Siro raccoglieremo tutto l’occorrente da donare alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna”. L’idea è quella di raccogliere numerosi oggetti o beni di prima necessità utili per fronteggiare l’emergenza, dagli stivali di gomma agli strumenti per togliere acqua e fango dalle abitazioni attualmente sommerse.

“Una nostra delegazione raggiungerà le zone alluvionate per dare una mano concreta alle persone del posto” – riferiscono gli ultras del Milan, che dunque anziché prendere parte a Juventus-Milan di domenica prossima, si dirigeranno in Romagna per dare concretamente un aiuto agli sfollati.

Ennesima iniziativa del mondo rossonero dunque a favore dei più bisognosi, stavolta partita direttamente dal tifo organizzato. Troppo spesso si parla delle curve come di luoghi dove regnano solo violenza, odio e xenofobia. Ma la Curva Sud Milano ha dimostrato di avere un cuore grande e possedere ben altri principi.