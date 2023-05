Entusiasmo e sì al Milan: primo colpo in chiusura

Ennesima conferma sul primo colpo del Milan dell’estate. Fabrizio Romano torna a riportare nuovi fondamentali dettagli. Ci siamo quasi

Il Milan ha l’enorme volontà di migliorarsi nelle fondamenta per affrontare con maggiore competitività la prossima stagione. Se è vero che la squadra di Stefano Pioli ha raggiunto risultati insperati con una rosa limitata, è altrettanto vero che bisogna rinforzarsi per evitare alcune figuracce cui abbiamo assistito nella stagione in corso. Il Milan deve aumentare il suo tasso tecnico per competere senza grossi problemi con i top club d’Italia e d’Europa. La strada è tracciata. Maldini e Massara hanno dunque cominciato a lavorare ai primi colpi estivi.

Maggiore attenzione è rivolta ai reparti più in difficoltà, e dunque attacco e centrocampo. Diversi acquisti sono pronosticati, con conseguenti rispettive cessioni. Per la mediana il piano sembra già pronto. Vanno verso la conferma, chiaramente, Sandro Tonali, Ismael Bennacer e probabilmente Tommaso Pobega (ma attenzione ad offerte convincenti). Sono ormai alla porta. pronti a tornare nei rispettivi club, Tiemouè Bakayoko (Chelsea) e Aster Vranckx (Wolfsburg).

Il Milan sta dunque cercando dei profili all’altezza di primeggiare nella mediana rossonera. Nessuna ulteriore riserva. Servono giocatori pronti, quanto a partire dall’inizio, quanto a subentrare ma senza far sentire la differenza. Il primo obiettivo Maldini e Massara lo hanno definito, e la trattativa è ben avviata. Anzi, c’è di più.

Milan, trattativa agli sgoccioli: il calciatore è felice

Già la scorsa settimana Fabrizio Romano aveva riportato di una trattativa che procedeva a gonfie vele tra Milan e Chelsea per il centrocampista Ruben Loftus-Cheek. Il possente inglese è il primissimo obiettivo di Maldini e Massara per rinforzare la mediana di Pioli. L’esperto di mercato aveva puntualizzato quanto il giocatore fosse entusiasta della concreta possibilità di vestire rossonero a partire dalla prossima stagione. Ebbene, oggi, Romano è tornato a fornire ulteriori fondamentali dettagli.

Sul suo profilo Twitter, il giornalista ha ribadito che continuano indisturbati i colloqui dietro le quinte tra Milan e Chelsea per l’acquisto/cessione del centrocampista inglese. I due club stanno maggiormente dialogando sulla cifra definitiva della cessione a titolo definitivo (nessuna ipotesi prestito). Dunque, quanto dovrà sborsare il Milan per acquistare Ruben Loftus-Cheek. Ricordiamo che il contratto del giocatore coi blues è in scadenza tra un anno, quindi Todd Bohely non potrà certo avere chissà quali pretese. Si era parlato di un affare complessivo da 20-25 milioni di euro. Ma ormai non ci resta che attendere la chiusura dell’affare per avere notizie certe.

Intanto, Fabrizio Romano è tornato a sottolineare quanto Loftus-Cheek sia contento del trasferimento in Serie A. Le buone trattative partono in questo modo, con la totale e reciproca volontà delle parti di unirsi. L’inglese al Milan sembra ormai solo una questione di tempo. Grande rinforzo per Pioli, forse, il vero erede di Franck Kessie.