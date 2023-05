Milan, a volte ritornano: pazza idea dal passato per il vice-Leao

Indiscrezione davvero clamorosa per il Milan per completare l’attacco. Un ex rossonero potrebbe tornare nel mirino come rinforzo.

Spesso nel calcio le minestre riscaldate non funzionano troppo. Vale a dire riprendere un calciatore che ha già dato molto ad un club, offrendogli una seconda chance dopo diversi anni dal suo addio.

Il Milan ha però smentito questa regola non scritta, grazie a Zlatan Ibrahimovic che nel 2020 è tornato in rossonero, a otto anni di distanza dalla sua ultima apparizione. L’Ibra-bis è stato favoloso, visto che lo svedese ha aiutato in campo e fuori il Milan a tornare in vetta.

Meno brillante furono invece i ritorni successivi di gente come Kakà o Shevchenko, che Adriano Galliani (allora a.d. milanista) volle riportare a Milanello dopo i fasti dei primi anni 2000. Entrambi delusero le aspettative senza ripercorrere le gioie dei bei tempi.

Ora però il Milan starebbe pensando ad un nuovo clamoroso ritorno. Ovvero l’ingaggio di un attaccante che ha già giocato diverse stagioni con la maglia rossonera. Ma che non si lasciò bene nel 2015, anno in cui chiese di essere ceduto altrove.

Clamoroso Milan, tentativo per El Shaarawy dalla Roma

Il giocatore in questione sarebbe Stephan El Shaarawy. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che parla di come il Milan stia monitorando la situazione contrattuale dell’attaccante esterno italo-egiziano, oggi alla Roma.

El Shaarawy infatti è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Ogni indizio presuppone un rinnovo con i giallorossi, visto che è perfettamente integrato in rosa e ha l’apprezzamento di José Mourinho. Ma per ora non sono ancora avvenuti i dialoghi con l’entourage per rinnovare.

Il Milan potrebbe inserirsi in questa fase di stallo e proporsi di riportare il ‘Faraone‘ a Milanello, ben otto anni dopo l’ultima volta. Sarebbe un ideale vice-Rafa Leao, ovvero la prima alternativa in attacco, sulla corsia sinistra, per dare respiro al fuoriclasse portoghese. Visto che su quella fascia i vari Rebic e Origi hanno deluso le aspettative.

Una pazza idea che intriga però il Milan. I rapporti tra El Shaarawy ed il club rossonero si interruppero non benissimo al termine della stagione 2014-2015, forse la peggiore della storia recente rossonera. L’attaccante classe ’92 chiese di partire in direzione Monaco, per poi rilanciarsi sei mesi dopo in giallorosso.

E pensare che una decina di anni fa, quando era appena maggiorenne, El Shaarawy era divenuto una sorta di idolo per i tifosi milanisti, soprattutto tra i più giovani, con la sua cresta iconica e le qualità tecniche indiscutibili. Ora potrebbe riprovarci, ma solo se con la Roma non arrivasse a dama il suo rinnovo.