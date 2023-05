Milan, colpo Milinkovic-Savic: i tifosi non hanno dubbi

Non ci sono davvero dubbi: il centrocampista della Lazio sarebbe l’acquisto perfetto per la squadra di Stefano Pioli. I tifosi del Milan sognano il suo arrivo

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic è tornato prepotentemente di moda per il Milan. Il centrocampo della Lazio potrebbe davvero essere il profilo per rafforzare la squadra di Stefano Pioli.

Dopo la partenza di Franck Kessie, il Milan ha perso quella fisicità, che il serbo potrebbe ridare ai rossoneri. Il 28enne, più dell’ivoriano, porterebbe con se, inoltre, gol e assist, utili ad una squadra che fatica terribilmente a segnare quando Leao e Giroud non sono in giornata.

Milinkovic-Savic ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2024, e mai come adesso, un suo addio alla Lazio è davvero possibile. Nonostante la qualificazione in Champions League, il giocatore appare intenzionato a cambiare aria, per vivere una nuova esperienza. Il valore di Milinkovic-Savic è crollato ed è ben lontano dai 100 milioni di euro, che servivano fino ad un paio di anni fa. Ora può davvero partire per circa 25/30 milioni di euro.

Difficile che Lotito decida di tirare la corda, anche perché i grandi club europei hanno fatto altre scelte e difficilmente torneranno alla carica per accontentare la Lazio. Il Milan appare dunque una possibilità.

I tifosi dicono sì a Milinkovic-Savic

Una possibilità che in queste ore ha scatenato i tifosi del Milan. E’ davvero difficile trovare qualcuno che non approvi l’acquisto del centrocampista serbo: i sostenitori del Diavolo, che hanno preso parte al sondaggio proposto da MilanLive.it, sul proprio profilo Twitter, non hanno davvero dubbi.

Per il 93% dei votanti, Milinkovic-Savic sarebbe l’uomo giusto per il Milan di Stefano Pioli. Solo il 7% ha detto no al suo acquisto. Il serbo, dunque, è tornato a far sognare i sostenitori del Diavolo: basta farsi un giro sui social per capire come sarebbe gradito un suo eventuale acquisto.