Milan, la scelta è fatta: arriva un altro attaccante belga

Le ultime sul possibile colpo in avanti da parte del Milan. Maldini e Massara a lavoro alla ricerca del giusto centravanti

Continua la ricerca di un attaccante per il Milan. I rossoneri stanno sondando il terreno in vista dell’estate. Paolo Maldini e Frederic Massara non vogliono sbagliare: serve un calciatore capace di arrivare in doppia cifra, che possa dare il cambio ad Olivier Giroud.

Il francese è stato utilizzato troppo in questa stagione per mancanza di alternative. Ante Rebic e Divock Origi, infatti, hanno deluso ampiamente le attese e sono pronti a fare le valigie. L’avventura del croato è giunta al capolinea e si sta cercando una sistemazione. Discorso simile per l’ex Liverpool, che non è andato oltre i due gol stagionali, addirittura uno meno di Rebic. Un bottino davvero misero, che segna il loro futuro.

E’ molto probabile, dunque, che a varcare i cancelli di Milanello siano almeno due attaccanti. I nomi sul taccuino della dirigenza sono davvero tanti. Stamani, La Gazzetta dello Sport ha rilanciato il nome di Loïs Openda. Il calciatore, che lo scorso 16 febbraio ha compiuto 23 anni, ha realizzato in stagione ben 19 reti, in 36 match di Ligue 1, con la maglia del Lens. Lo scorso anno, giocando con il Vitesse furono 24 in 50 gare disputate.

Non ha certo la fisicità dei grandi bomber, ma Openda vede molto bene la porta e non è certo un dettaglio da poco. Secondo il quotidiano rosa, il belga ha una valutazione di 25 milioni di euro e il Milan appare pronto a premere il piede sull’acceleratore. Sarebbe davvero lui i nome più gettonato in casa rossonera. Openda vuole giocare la Champions League il Diavolo è lì, ad un passo dall’agguantarla. Serve una vittoria per strappare il pass per l’Europa che conta.

Alternative ad Openda

Come è chiaro, ormai a tutti, il Milan sta passando al vaglio diversi attaccanti. Sulla lista di Massara e Maldini sono finiti anche Brobbey dell’Ajax e Gimenez del Feyenoord, oltre agli ‘francesi’, che si stanno mettendo in mostra in Ligue 1, al pari di Openda, come Balogun e Wahi.

Ma sul taccuino rossonero ci sono anche i profili di due giocatori più esperti: una pista porterebbe così alla vicina Bologna, per Arnautovic, l’altra in Spagna e più precisamente a Madrid, lì dove gioca Alvaro Morata. L’ex Juve può lasciare l’Atletico e far ritorno in Italia. Al Milan piace, ma non è considerato una prima scelta.