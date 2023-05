Calciomercato Milan, Maldini sfida l’Inter per l’attaccante: è un figlio d’arte

Dalla Francia giungono indiscrezioni cruciali sul mercato del Milan. Maldini sta osservando con attenzione la situazione dell’attaccante. E’ pronto a sfidare l’Inter

Il Milan ha già cominciato a pensare al prossimo mercato, prestando particolare attenzione al suo reparto d’attacco. In quella zona del campo, la squadra ha avuto parecchie difficoltà nella stagione in corso. C’è stato il solo Olivier Giroud a reggere l’intero peso dell’attacco, nelle diverse competizioni. I suoi compagni di reparto sono stati, infatti, per lo più ai box per infortunio. Quello che doveva rappresentare il perfetto elemento con cui interscambiarsi si è invece dimostrato una totale delusione.

Parliamo chiaramente di Divock Origi, il belga arrivato l’estate scorsa dal Liverpool a parametro zero. Una stagione completamente anonima, con tre gol messi a segno e poco più, se non gli innumerevoli infortuni. Su di lui le aspettative erano altissime, ma tutte tradite. Divock sembra già essere con la valigia in mano: Maldini e Massara sono pronti a metterlo sul mercato. Paragonabile la situazione degli altri due centravanti a disposizione, per dire, di Stefano Pioli. Ibrahimovic e Rebic, anche loro alle prese con numerosi problemi fisici possono lasciare Milanello a fine stagione.

Al Diavolo serve linfa nuova per il suo reparto d’attacco. Giocatori integri e col fiuto del gol sviluppato. Tantissimi i nomi sul taccuino di Maldini e Massara. Da Alvaro Morata a Gianluca Scamacca. Ma ce n’è uno che è tornato prepotentemente in orbita Milan. A parlarne è l’accreditato L’Equipe.

Milan, il nuovo bomber dalla Bundesliga: concorrenza spietata

Come riporta il quotidiano sportivo francese, il Milan è ancora sulle tracce di Marcus Thuram, il figlio d’arte in forza al Borussia Moenchengladbach. Come risaputo, il suo contratto coi tedeschi scadrà a giugno, e lui ha già comunicato l’intenzione di non rinnovare. E’ in cerca di palcoscenici importanti l’attaccante francese classe 1997. Parliamo di un profilo offensivo di lusso, e a confermarlo sono i tanti club blasonati pronti a darsi battaglia per aggiudicarselo a parametro zero.

L’Equipe spiega che l’Inter e l’Atletico Madrid si sono mosse concretamente allacciando contatti con gli agenti del calciatore. Ma attenzione al Milan e al Manchester United, che anche se non hanno fatto passi ufficiali osservano con attenzione la situazione di Marcus Thuram. Le volontà dell’attaccante sono chiarissime: vuole giocare in club che disputi la Champions League e che possa garantirgli il giusto spazio sul campo. Vuole scena e prestigio il francese, anche per guadagnarsi un posto in pianta stabile in Nazionale.

Al momento, Thuram non ha preso alcuna decisione o scelto un club in particolare. Aspetterà la fine della stagione per decidere. Ma chissà che il Milan non stia lavorando nell’ombra per arrivare al giocatore prima delle concorrenti. Sarebbe un profilo ottimo per Pioli. Centravanti prima di tutto, ma anche bravo a muoversi sulle fasce d’attacco. Per lui 16 reti e 7 assist in 31 presenze complessive stagionali.