De Ketelaere, arriva l’inaspettata chiamata: un’estate da protagonista

Sarà un’estate da protagonista quella di Charles De Ketelaere. Il trequartista è pronto a mettersi in mostra con la sua Nazionale. E’ arrivata la chiamata

E’ una stagione totalmente da dimenticare quella di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga, acquistato la scorsa estate per 32 milioni di euro più tre di bonus, non è riuscito ad imporsi e nel giro di poco tempo è di fatto diventato una riserva, con Brahim Diaz, che gli ha rubato la scena.

Con l’andare della stagione sono emerse sempre più le difficoltà del talento ex Club Brugge, che è ancora a caccia del primo gol con la maglia rossonera. Oggi il Milan si interroga su cosa sia meglio fare con De Ketelaere: Paolo Maldini e Frederic Massara credono ancora tanto nel classe 2001, ma una decisione finale non è stata ancora presa.

Al Milan si augurano che possa ripercorrere le orme di Sandro Tonali e Rafael Leão, venuti fuori alla distanza. Il centrocampista italiano, dopo un anno complicato, si prese il Diavolo, diventandone un titolare inamovibile. A fine stagione si faranno i conti, ma la possibilità prestito non piace ai rossoneri a meno che non sia proprio il giocatore a chiederlo. De Ketelaere potrebbe dunque restare, salvo offerte importanti che porterebbero il Milan a valutare il tutto.

Estate calda

Nel frattempo, come riporta, La Gazzetta dello Sport, il calciatore è stato pre-convocato dall’Under 21 per gli Europei di categoria, che si terranno da fine giugno ai primi di luglio, in Romania e Georgia.

Si prospetta, dunque, un’estate ricca di impegni per De Ketelaere, che dopo le ultime due partite con il Milan, è pronto a rispondere alla convocazione della Nazionale maggiore del Belgio, per le sfide contro Austria ed Estonia.

La partecipazione agli Europei Under 21 può certamente essere una buona opportunità per rilanciarsi, per ritrovare il sorriso e il gol dopo una stagione davvero complicata. Salvo sorpresa in Romania e Georgia ci sarà anche l’attuale compagno di squadra al Milan, Aster Vranckx, anche lui inserito nella lista dei pre-convocati