Il calciomercato si infiamma: confermato, Maldini punta Milinkovic-Savic

Le ultime sul centrocampista serbo, che tanto piace ai rossoneri. Il punto della situazione in vista della prossima estate, destinata a scaldarsi

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando per rafforzare il Milan. I rossoneri sul campo sono chiamati a conquistare la Champions League, ormai sempre più vicina. Basta vincere una partita per conquistare il pass per l’Europa che conta, ma la qualificazione può arrivare anche con un pareggio contro la Juve, se Roma e Atalanta non dovessero riuscire a battere Fiorentina e Inter.

Con la Champions League in tasca programmare il futuro sarà molto più semplice, così come poter sognare i grandi colpi. Oggi tutte le attenzioni della dirigenza sono rivolte al centrocampo: con l’infortunio di Ismael Bennacer, che ne avrà per almeno sei mesi, l’acquisto di almeno un mediano è diventato prioritario. Così il primo acquisto della stagione potrebbe davvero essere un centrocampista. Le trattative per Loftus-Cheek e Kamada proseguono spedite. Entrambi sono pronti a vestire il rossonero, ma se con l’inglese bisognerà trovare l’accordo con il Chelsea, con il giapponese è tutto molto più semplice. Il giocatore il prossimo 30 giugno si libererà dall’Eintracht Francoforte e potrà di accasarsi ovunque voglia: ha dato priorità al Milan e ha detto sì ad una cifra vicina ai 3 milioni di euro netti a stagione. Serve davvero solo l’affondo del club rossonero per chiudere l’affare.

Ritorno di fiamma

Nel frattempo in casa Milan, i tifosi sono tornati a sognare Sergej Milinkovic-Savic. Il nome del serbo è stato rilanciato da La Gazzetta dello Sport, dopo le dichiarazioni di Igli Tare, con le quali apriva ad un addio alla Lazio.

Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2024 e in estate si può finalmente assistere ad un suo addio. Servirebbe una cifra vicina ai 40 milioni di euro, ma Lotito non può tirare troppo la corda per non rischiare di perdere a zero il proprio calciatore. Il Milan sta fiutando il colpo e come appreso da MilanLive.it il suo acquisto è davvero possibile, anche se resta complicato. I costi non sono certo bassi: Maldini però appare davvero intenzionato a fare un tentativo in estate. I tifosi incrociano le dita.