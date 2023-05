Juventus, un titolare si è infortunato: è a rischio per il Milan

Allegri rischia di perdere un titolare importante in vista di Juventus-Milan, big match della prossima giornata di Serie A.

I 10 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus hanno fatto salire il Milan al quarto posto della classifica. Adesso la qualificazione alla prossima Champions League è più vicina per i rossoneri, che a due giornate dal termine del campionato hanno 3 punti in più dell’Atalanta, che sabato sfida l’Inter (terza a +2).

Invece, il Diavolo domenica sarà di scena a Torino proprio contro la squadra di Massimiliano Allegri, reduce da una pesante sconfitta per 4-1 a Empoli. I bianconeri sono slittati al settimo posto e hanno la teorica possibilità di qualificarsi a una competizione europea, ma dovrebbe intervenire la UEFA per escluderla a causa delle note vicende societarie. Da capire con quale spirito i giocatori affronteranno l’impegno all’Allianz Stadium.

Verso Juventus-Milan: Allegri perde un attaccante?

Stefano Pioli si dovrebbe presentare a Torino con soli due assenti, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer. Aster Vranckx, Ante Rebic e Divock Origi sono tornati ad allenarsi in gruppo questa settimana e sono arruolabili per la trasferta piemontese.

Allegri deve rinunciare a Mattia De Sciglio, Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Leonardo Bonucci recuperando da una lesione muscolare all’adduttore e oggi si è allenato parzialmente in gruppo. Molto probabilmente il capitano della Juventus sarà presente per la sfida contro la sua ex squadra. Un rientro importante.

La notizia negativa per Allegri è l’infortunio capitato a Dusan Vlahovic. Come rivelato da Gazzetta.it, il centravanti serbo ha accusato un sovraccarico tendineo al muscolo sartorio della coscia destra. Nell’allenamento di oggi ha lavorato a parte ed è in dubbio la sua presenza contro il Milan. Si tratterebbe di una perdita pesante per la Juventus, dato che l’ex Fiorentina è il capocannoniere della squadra con 14 gol stagionali (10 in Serie A).

Nel caso in cui Vlahovic non dovesse farcela, sarebbe Arkadiusz Milik l’attaccante titolare. Il 29enne polacco ha segnato 2 gol al Milan quando vestiva la maglia del Napoli: era il 27 agosto 2018 e gli azzurri vinsero 4-2 allo stadio Diego Armando Maradona.

Nella formazione titolare Allegri ritroverà Danilo e Juan Cuadrado, che contro l’Empoli erano assenti per squalifica. Due rientri importanti, considerando la loro esperienza.