Milan, colpo El Shaarawy: la decisione del Faraone

L’esterno d’attacco ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la Roma. Il giocatore ha deciso quale sia la sua priorità: il Milan è avvisato

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. In queste ultime ore è tornato prepotentemente di moda per il calciomercato del Milan, il nome di Stephan El Shaarawy. Il Faraone è ancora nei cuori e nei ricordi di tanti tifosi dei rossoneri, ce vedrebbero bene un suoi ritorno sotto la Madonnina.

L’esterno italiano sta vivendo un’ottima stagione con la maglia della Roma, con cui ha segnato ben otto gol, nonostante non sia proprio un titolare. Il giocatore è stato impiegato sia nel suo classico ruolo di esterno/sotto punta d’attacco sulla sinistra, o come quinto a tutta fascia. El Shaarawy ha sempre risposto presente, ritagliandosi dunque un ruolo importante e facendosi apprezzare particolarmente dai sostenitori giallorossi.

Il Faraone si trova bene a Roma e come riporta Tuttosport, in edicola stamani, la sua priorità sarebbe quella di rimanere nella Capitale. Al momento, però, non sarebbero arrivate proposte di rinnovo concrete, ecco perché si è aperta questa possibilità di un ritorno al Milan. E’ difficile che il calciatore possa dire di no ai rossoneri, ma sul tavolo potrebbe presto finire anche la proposta del Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi.

Acquisto giusto

Per il Milan, l’acquisto di Stephan El Shaarawy ricoprirebbe una duplice importanza: innanzitutto andrebbe a colmare un vuoto legato al vice Rafael Leão; in secondo luogo, poi, andrebbe a rafforzare il gruppo di italiani, che a Milanello non è così nutrito, nonostante l’importanza per le liste.

Come stiamo dicendo spesso in questi giorni, l’attacco del Milan è destinato a cambiare parecchio volto la prossima estate. Sicuri della conferma sono solo il portoghese e Olivier Giroud, fresco di rinnovo. Gli altri giocatori sono davvero con la valigia in mano e pronti a dire addio a Milanello, a partire da Ante Rebic e Divock Origi. Per il croato l’avventura in rossonero è ormai al capolinea: ha deluso sia come esterno che come punta centrale. Discorso simile per l’ex Liverpool, che ha segnato solamente due gol in stagione. Un bottino troppo magro per uno che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di co-titolare di Giroud.

Lo spazio per Stephan El Shaarawy, dunque, ci sarebbe davvero. Questa pista andrà quindi monitorata per capire se ci saranno evoluzioni in merito.