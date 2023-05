Milan: “Un nuovo Giroud”, la verità su Openda e Icardi

Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo centravanti. Ecco le ultime legate sull’attaccante del Lens e sull’argentino, oggi in forza al Galatasaray, ma di proprietà del Psg

Sta iniziando a prendere forma il calciomercato del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara vivranno davvero un’estate intensa: non saranno poche le cose da fare. Le uscite non mancheranno così come le tante entrate, ma le priorità sono soprattutto due, l’acquisto di un paio di centrocampisti e soprattutto il colpo in attacco.

Il Milan ha bisogno di un bomber vero, che arrivi facilmente in doppia cifra. Un centravanti magari da 20 gol, che al Diavolo manca davvero da troppo tempo.

In questi giorni sono stati fatti tanti nomi e la sensazione è che ancora il profilo non sia stato individuato. Maldini e Massara non vogliono sbagliare, un acquisto che deve cambiare il futuro del Milan. I rossoneri hanno bisogno di un grande attaccante per competere con le big europee.

Un nuovo bomber

Ne è convinto anche Carlo Pellegatti, che intervenendo sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione: “Indubbiamente la prossima stagione deve partire con l’acquisto di un centravanti, ma come numero uno quanto ad importanza. Abbiamo capito cosa significa avere un attaccante come Lautaro Martinez o Olivier Giroud (l’unica differenza è l’età). Il francese, però, non basta perché nonostante si sia moltiplicato, purtroppo non è più giovanissimo. serve un altro Olivier Giroud, serve la perla, serve il grande attaccante“.

Tra i tanti nomi fatti, quello che sta prendendo piede negli ultimi giorni è quello di Openda. Pellegatti, però, invita a pensare ad altro e non è l’unica pista da non seguire: “Ieri si è sparsa la voce di Openda, che ha realizzato tanti gol con il Lens. Quando ho cercato di capire se fosse il nome giusto, mi hanno un po’ raffreddato questa ipotesi. Molti mi hanno detto che il nome giusto sia Icardi… signori guadagna 10-12 milioni di euro, il campionato turco non è certo quello italiano. Sono un suo ammiratore, ma non so quanto possa dare. C’è sempre da considerare che devi pagarlo…”

Il Milan punterà anche su una terza punta, per completare il reparto offensivo. Oltre al grande centravanti e Giroud, spazio ad un altro attaccante – “Non credo che il Milan possa puntare su Scamacca per essere il rivale di Lautaro Martinez. Partiamo dalle parole di Pioli, che ha detto ‘sarà un centravanti forte’. Mi auguro che Maldini e Massara trovino la figura giusta, così da alzare la caratura d’Europa. Si deve partire dal centravanti. Come terzo attaccante va bene Ekitike, Scamacca, tanto arriveranno in prestito o Arnautovic, che non costa molto”.