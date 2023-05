Milinkovic-Savic al Milan, l’ex compagno è sicuro: “Pioli lo utilizzerà così”

L’ex centrocampista commenta l’eventuale arrivo in rossonero del serbo: il tecnico lo ha già allenato alla Lazio e lo conosce

In questi giorni si sta parlando tanto di mercato. Con il campionato ormai quasi giunto al termine, si ragiona su come le squadre riusciranno a rinforzarsi quest’estate in vista della prossima stagione. Tra questa ovviamente anche il Milan.

In casa rossonera sono tanti i discorsi legati all’attaccante, con diversi profili accostati, dai più giovani a quelli con esperienza internazionale. La società rossonera vuole un centravanti in grado di garantire un’alternativa credibile ad Olivier Giroud. Allo stesso tempo, però, la dirigenza lavora anche per degli innesti negli altri reparti, in particolare il centrocampo, soprattutto dopo l’infortunio occorso a Ismael Bennacer.

Ecco che allora si comincia a parlare di un giocatore importante e che conosce la Serie A, come Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente della Lazio è da sempre un pallino del club rossonero ed è in scadenza di contratto nel 2024. Il classe ’95 potrebbe lasciare la Capitale in quest’estate dopo ben otto anni in biancoceleste, perché al momento non ci sono le basi per il rinnovo. Claudio Lotito vorrebbe un’offerta sui 40 milioni, ma è probabile che possa accontentarsi anche di qualcosa in meno.

Parolo immagina Milinkovic con Pioli

Del serbo e del suo possibile approdo al Diavolo ha parlato l’ex compagno di squadra Marco Parolo. L’attuale opinionista Dazn ha giocato tanti anni alle Aquile con Milinkovic e ancora oggi il loro è un ottimo rapporto.

L’ex centrocampista della Nazionale italiana ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e si è espresso in questo modo sull’ex compagno. “Arrivò tre giorni prima della finale di Supercoppa contro la Juve – spiega Parolo – mi fiondai a guardare alcuni video. Tempo dopo, in una partitella, dissi al vice di Pioli che quel ragazzo aveva i colpi veri, da star. Provavo a metterlo in difficoltà, gli è servito. Tare l’ha sempre trattato come un figlio”.

Parolo ha poi parlato di un eventuale trasferimento al Milan di Sergej: “Se dovesse arrivare, i rossoneri dovrebbero adattarsi a lui. Pioli lo faceva giocare da trequartista. Non sarei sorpreso se rimanesse. Lui e la Lazio sono diventati grandi insieme e non ha mai puntato i piedi per andare via. Ma se vuole fare il salto questo è momento. Ora in mezzo comanda lui, merita di giocare la Champions ogni anno. Chiunque lo acquista fa un affare“.