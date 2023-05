“Noi, Voi, Milan”: inizia la campagna abbonamenti 2023/2024 (VIDEO)

Il Milan ha dato il via alla campagna abbonamenti 2023/2024: il club ha anche lanciato una campagna di comunicazione con un bel video.

La stagione in corso volge al termine e il Milan può essere contento di come i tifosi hanno risposto riempiendo spesso San Siro. I ricavi dalla vendita dei biglietti sono in aumento, grazie soprattutto al fruttuoso percorso fatto in Champions League.

Oggi il club rossonero ha avviato ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Questa è una fase di prelazione dedicata a coloro che erano già abbonati in questa annata sportiva. Di seguito tutte le fasi previste:

Fase 1, Abbonati 2022/2023 : dalle ore 17:00 del 25 maggio alle 23:59 dell’11 giugno si potrà confermare il proprio posto. Dalle 15:00 del 12 giugno alle 23:59 del 14 giugno c’è la possibilità di cambiare settore;

: dalle ore 17:00 del 25 maggio alle 23:59 dell’11 giugno si potrà confermare il proprio posto. Dalle 15:00 del 12 giugno alle 23:59 del 14 giugno c’è la possibilità di cambiare settore; Fase 2, Waiting List : dalle ore 15:00 del 15 giugno alle 23:59 del 18 giugno i tifosi che si erano iscritti alla Waiting List potranno abbonarsi scegliendo un posto tra quelli disponibili, disponendo di un listino dedicato.

: dalle ore 15:00 del 15 giugno alle 23:59 del 18 giugno i tifosi che si erano iscritti alla Waiting List potranno abbonarsi scegliendo un posto tra quelli disponibili, disponendo di un listino dedicato. Fase 3, nuovi abbonamenti: dalle ore 15:00 del 20 giugno parte la vendita libera, i cui dettagli verranno comunicati successivamente.

L’acquisto si può effettuare sul sito ufficiale acmilan.com, presso la biglietteria di Casa Milan o nei punti di rivendita Vivaticket. Per sottoscrivere un abbonamento è necessario essere in possesso della CRN Card in corso di validità e di un documento di identità. Esiste la possibilità di cedere il diritto di accesso a qualsiasi partita a un altro titolare di CRN Card tramite il cambio di nominativo gratuito.

Il Milan oggi ha anche svelato la propria campagna di comunicazione multicanale che mette al centro i tifosi. Si intitola “NOI, VOI, MILAN” e rappresenta l’unione di intenti che ha l’obiettivo di vivere insieme una nuova appassionante stagione. È stato divulgato anche un bel video emozionale. La campagna “NOI, VOI, MILAN” è online su tutti i touchpoint digitali del club, nelle venue di Casa Milan e comparirà a San Siro in occasione di Milan-Verona sui LED e sul Maxischermo.

Ogni istante, ogni partita, vivo solo per te ❤🖤 Apre ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 🤩#NoiVoiMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 25, 2023



È in programma una massiccia campagna digitale con boost media paid che più avanti con la fase di vendita libera si arricchirà di declinazioni su DOOH nella città di Milano e con una campagna TV sui canali tematici.