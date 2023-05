Sandro Tonali, doppio impegno in Nazionale? Clamorosa ipotesi, il Milan dice no

Il centrocampista rossonero è atteso da tantissime partite tra Nazionale maggiore e Under 21: il Diavolo preferisce limitare gli impegni

Siamo quasi al termine della stagione e mancano solo due partite alla fine per il Milan. Alcuni calciatori però dovranno aspettare per le vacanze estive perché ci sono ancora degli importanti impegni con le rispettive nazionali.

Nel mese di giugno si giocherà la fase finale della Nations League e l’Italia si era qualificata per le Final Four insieme a Olanda, Croazia e Spagna. Questa fase conclusiva del torneo, che assegnerà il titolo, si disputerà fra il 15 e il 18 del mese e gli Azzurri di Roberto Mancini hanno già in programma di riunirsi il 5 giugno per un mini ritiro in Sardegna, prima del rientro a Coverciano e della partenza per l’Olanda. Nel gruppo sarà presente anche Sandro Tonali.

Il centrocampista del Milan, tra l’altro, sarebbe eventualmente convocabile anche dall’Under 21 del ct Paolo Nicolato per gli Europei che si svolgeranno tra il 21 giugno e l’8 luglio in Romania e Georgia. Lo stesso Tonali, che ha cominciato questo biennio con l’Under 21 azzurra, sarebbe pronto a prender parte al torneo. Ricordiamo che con l’arrivo tra le prime quattro gli Europei U21 si strappa il pass per i Giochi Olimpici del 2024.

Solo un impegno per il centrocampista

La volontà di Tonali di partecipare a tutti gli impegni non si mette in dubbio, così come la sua grande disponibilità, ma le partite che il classe 2000 andrebbe a giocare sono davvero troppe e i tempi di recupero poi si ridurrebbero all’osso.

Infatti a metà luglio iniziano, come al solito, i ritiri per la preparazione della stagione successiva. Per questo motivo il Milan, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, preferirebbe vedere il proprio calciatore impegnato solo in uno degli impegni con la selezione nazionale, una o l’altra, per evitare al calciatore un vero e proprio tour de force, che potrebbe esporlo anche a degli infortuni.

Tonali infatti dovrebbe aggregarsi all’Under 21 subito dopo aver disputato la Nations League, rinunciando dunque a diversi giorni di vacanza. Il centrocampista del Diavolo ha già dovuto affrontare una stagione molto impegnativa dal punto di vista fisico e anche mentale. La Federazione, per questi motivi, ha deciso che non forzerà la mano, e il calciatore disputerà solamente le partite della Nations League con la squadra di Roberto Mancini.