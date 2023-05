Alvaro Morata, niente sconti: la cifra chiesta dall’Atletico Madrid

Arrivano conferme sulla volontà del Milan di provare a riportare in Italia Alvaro Morata, come primo obiettivo per l’attacco.

Non è proprio un mistero il fatto che la dirigenza Milan stia valutando diversi e numerosi profili per l’attacco della prossima stagione. Servirà un investimento importante per riportare gol e continuità nel reparto offensivo.

Uno dei nomi che sembrano intrigare maggiormente la squadra rossonera è quello di Alvaro Morata. Vale a dire il centravanti spagnolo classe ’92 con un passato alla Juventus. Un calciatore che conosce dunque molto bene la Serie A, oltre ad essere legato all’Italia per via delle origini della moglie Alice Campiello.

Ma quanto Morata è realmente un obiettivo del Milan? Ai microfoni del canale Twitch di TV Play ha risposto a tale domanda Andrea De Pauli, corrispondente dalla Spagna per il Corriere dello Sport.

De Pauli avverte il Milan: “L’Atletico vuole monetizzare con Morata”

Il giornalista sportivo, molto informato anche sulle questioni di calciomercato, conferma le voci sull’interesse del Milan per Alvaro Morata, che dunque sarebbe stato inserito nella short-list di Paolo Maldini per il colpo in attacco.

Ma non sarà così semplice portare Morata a Milanello, almeno secondo le indicazioni che giungono dall’Atletico Madrid. La sua attuale squadra non intende ‘regalare’ il numero 9, bensì vorrebbe ottenere una bella cifra dalla sua cessione: “Morata piace a molti, tanti allenatori stravedono per lui. L’Atletico Madrid intende monetizzare con la sua cessione, difficilmente farà sconti al Milan” – ha ammesso De Pauli candidamente.

Si parla anche di una possibile cifra realistica richiesta dall’Atletico per lasciar partire il 31enne: “Credo non si scenda sotto i 20-25 milioni di euro per Morata. Dipenderà molto anche da quanto il Milan sarà disposto ad investire per questo attaccante”. Dunque la palla passa al Milan, o meglio alla proprietà RedBird che dovrà decidere quanto stanziare a livello di budget per rinforzare la rosa nell’estate 2023.

Ottima la stagione di Morata con la maglia dei colchoneros. Lo spagnolo ex Juventus, pur non partendo spesso come titolare per mister Simeone, ha giocato 35 partire segnando 13 reti in Liga. In particolare, dopo le partenze a gennaio di Joao Felix e Matheus Cunha, Morata ha ottenuto maggiore spazio e considerazione tornando a fare gol con continuità. Meno brillante l’esperienza in Champions League, con 5 prove senza segnare alcuna rete.