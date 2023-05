Assalto a Theo Hernandez: il Milan ha già risposto al Bayern

Il Milan ha le idee chiare: i campioni non si toccano. Le parole del noto giornalista non lasciano davvero dubbi: il futuro di Hernandez è già scritto

Pochi giorni e si parlerà davvero solo di calciomercato. La stagione ormai volge al termine: il Milan di Stefano Pioli sarà chiamato a giocare le sue ultime due partite di campionato. Domenica Tonali e compagni faranno visita alla Juventus, poi si scenderà in campo, per l’ultima volta, a San Siro, contro il Verona.

Al Diavolo manca una vittoria per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, ma i rossoneri potrebbero strappare il pass per l’Europa che conta, anche grazie ad un pareggio se Roma e Atalanta, impegnate in trasferta contro Fiorentina e Inter non dovessero conquistare i tre punti. Poi, come detto, sarà calciomercato.

I nomi circolati in questi giorni in orbita Milan sono davvero tantissimi. E’ inevitabile, però, che si parli anche di cessioni: è notizia di ieri di un possibile interessamento da parte del Bayern Monaco per Theo Hernandez.

Ne ha parlato anche Carlo Pellegatti, intervenendo sul proprio canale YouTube. Il noto giornalista ha di fatto rassicurato tutti i tifosi del Diavolo: “Hanno bussato alla porta del Milan e il Milan non apre a nessuno. Lo dico sempre che chi ha giudicato prima questo fondo si deve pentire. Ieri è trapelata l’indiscrezione del Bayern Monaco che ha bussato alle porte del Milan per Theo Hernandez. Il Diavolo non ha aperto la porta, la porta è chiusa, come lo è per Mike Maignan e Sandro Tonali. La porta è chiusa per i campioni del Milan, non è chiusa per Rafael Leao visto che c’è la clausola rescissoria”.

Il punto su Diaz

I prossimi giorni saranno importanti per capire il futuro di Diaz. Nel frattempo i tifosi si dividono, sui social si sta parlando tanto di lui e c’è chi non vorrebbe vederlo in rossonero.

#DiazOut è così andato in tendenza – “Mi dispiace che ci sia questa corrente di pensiero. Per trovare un altro giocatore come Diaz devi spendere di più di 20 milioni – prosegue Pellegatti -, ma se io ho Kamada e Diaz, io comincio ad avere due grandi giocatori che possono fare il 10. Se hai pure Loftus-Cheek, io ho il centrocampo al completo, con sei grandi giocatori. Poi si penserà all’attacco, attenzione a Zhegrova, che non sarebbe un titolare, secondo me quell’anticipazione del giornalista kosovaro ha importanti margini di fondamento“.