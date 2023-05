Colpo italiano per la mediana: il Milan vuole beffare Inter e Juve

Le ultime sul possibile colpo a centrocampo. L’ultima idea rilanciata da La Gazzetta dello Sport: è sfida a Juventus e Inter per il Milan, il punto della situazione

Continuano a susseguirsi idee per il centrocampo e l’attacco. Il Milan in estate si concentrerà sul rafforzare la squadra dalla cintola in su.

In difesa non sono previsti investimenti a meno che non vada via qualcuno. Può arrivare un nuovo vice Theo Hernandez qualora Ballo-Touré dovesse fare le valigie. Come dicevamo gli sforzi di Paolo Maldini e Frederic Massara saranno soprattutto in mediana, dove il Diavolo deve fare i conti con l’infortunio di Ismael Bennacer.

L’algerino ne avrà per almeno sei mesi (Il suo rientro sarebbe previsto a dicembre). Serve dunque correre ai ripari per non farsi trovare impreparati. Serve, inoltre, un calciatore che possa finalmente raccogliere l’eredità di Franck Kessie.

Per La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, c’è anche Davide Frattesi sul taccuino del Milan. Il centrocampista del Sassuolo, che può giocare sia da mediano che da mezzala, avrebbe una valutazione di base di almeno 20 milioni di euro. I rossoneri – secondo il quotidiano – sarebbero pronti ad iscriversi all’asta, che vede in gara già Inter e Juventus. In passato il nome del calciatore è stato accostato anche alla Roma, ma è stato Carnevali a parlare di un’offerta (la più importante) proveniente dalla Premier League. Se il Milan dovesse decidere davvero di puntare su Frattesi, acquistarlo non sarà per nulla facile.

Priorità centrocampo

E’ vero che l’acquisto del bomber sarà fondamentale. Paolo Maldini e Frederic Massara sanno che non possono sbagliare. Serve un centravanti che arrivi in doppia cifra, che dia davvero il cambio a Olivier Giroud.

In ordine cronologico è molto più facile che il primo colpo sia un centrocampista. Come abbiamo scritto, la trattativa per Kamada è davvero calda, con il giapponese che ha dato priorità al Milan. C’è di fatto il sì a circa 3 milioni di euro netti a stagione, con i bonus. Serve che il Diavolo premi il piede sull’acceleratore per chiudere l’affare. Attenzione inoltre anche a Loftus-Cheek, nel mirino del Milan ormai da tempo e al sogno Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo può lasciare la Lazio per una trentina di milioni e Paolo Maldini appare intenzionato a provarci, per mettere a segno un colpo che farebbe felici Pioli e tutti i tifosi.