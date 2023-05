Juve-Milan, infortunio Vlahovic: gli aggiornamenti

Arrivano novità cruciali sulle condizioni dell’infortunato della Juventus. Potrebbe farcela per la partita di campionato contro il Milan? Ore decisive

Domani sera all’Allianz Stadium di Torino si giocherà una delle partite più importanti della stagione. Uno scontro diretto di primo livello, dove ci saranno Juventus e Milan a sfidarsi. Perché l’esito della gara sarà così importante? Non soltanto perché parliamo di una sfida storica, ma anche e soprattutto perché questa potrà dire tanto della prossima stagione delle due squadre.

La Juventus per rimanere aggrappata alla possibilità di rientrare tra le prime quattro della classifica, il Milan per tenere lontane Atalanta, Roma e Juve e tenersi stretto il quarto posto. Caccia ai tre punti dunque, per un solo e unico obiettivo che porta il nome di Champions League. Sia i rossoneri che la Juventus conoscono l’importanza di chiudere la stagione tra le prime quattro della Serie A, per questo ci si aspetta una gara combattuta al massimo delle motivazioni.

La Vecchia Signora sarà certamente arrabbiata e vogliosa di rivalsa, dopo la penalizzazione definitiva dei 10 punti in classifica. E’ sprofondata al settimo posto, ma non per questo si è arresa. Vuole dimostrare sul campo che merita di stare tra le prime quattro a prescindere da ogni penalità. Un piano che potrebbe essere però messo a repentaglio da un pesante infortunio. Arrivano novità cruciali in merito.

Juventus, l’infortunato migliora: potrebbe farcela

Nella giornata di ieri ha creato grande clamore l’infortunio di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha accusato un sovraccarico muscolare, e per questo si è fermato. Una defezione pesante in vista del big match contro il Milan di domani sera. L’ennesima, se vogliamo, dato che Massimiliano Allegri ha perso di recente anche Nicolò Fagioli, e non ha a disposizione come di consueto Paul Pogba. Oggi, però, arrivano novità dalla Continassa che possono essere decisive.

Difatti, come appreso dai colleghi di calciomercato.it, le condizioni di Vlahovic sono oggi in miglioramento. L’attaccante ex Viola si è allenato parzialmente in gruppo, per svolgere poi una seconda parte di seduta in solitaria, quindi con lavoro individuale. La sensazione è che servirà la giornata di domani per sciogliere ogni riserva. Se Dusan starà ancora meglio, potrebbe pendere parte al big match casalingo, in caso contrario andrà in tribuna. Al suo posto, quasi sicuramente Milik, chiamato a grandi cose per convincere la Juventus a riscattarlo.

Per quanto concerne il Milan, Pioli ha a disposizione l’intera rosa, eccetto i due infortunati Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic.