Mike Maignan, dalla Francia: “Lo adoro, ma gli manca ancora qualcosa”

Mike Maignan punzecchiato in patria. Il portiere del Milan ha ricevuto alcune piccole critiche per le sue recenti prestazioni.

Se c’è un calciatore che in casa Milan è attualmente indiscutibile, questi è Mike Maignan. Ovvero il primo portiere rossonero, uno degli acquisti più azzeccati da Paolo Maldini negli ultimi anni.

Giunto dal Lille per soli 13 milioni più bonus, Maignan al Milan è divenuto subito un idolo. Per qualità tra i pali, per sicurezza infusa a tutto il reparto e per un carattere forte e vigoroso. Non a caso ha vinto lo Scudetto con i rossoneri al primo anno.

Il suo infortunio al polpaccio, inizialmente sottovalutato e dunque tirato per le lunghe, ha messo in difficoltà la difesa del Milan per gran parte della stagione. Fortunatamente Maignan ha superato quel problema ed è tornato a difendere i pali rossoneri con grande enfasi e grinta.

Barthez non ancora ‘pazzo’ di Maignan: “Sul gol di Lautaro…”

Nonostante le prove convincenti, anche in Nazionale francese, in patria c’è chi non è ancora convinto delle qualità totali di Maignan. Come per esempio una leggenda del calcio transalpino, ovvero l’ex numero 1 Fabien Barthez.

Il portiere campione del mondo nel 1998 e d’Europa nel 2000 con la Francia ha parlato di recente proprio di Maignan, che sembra destinato a prendere il posto di Hugo Lloris come titolare fisso della Nazionale di Deschamps. Eppure l’ex estremo difensore del Marsiglia ha tirato fuori qualche perplessità, parlando di portieri ai microfoni di RMC Sport.

Barthez ha fatto intendere di non vedere molti grandi portieri nel calcio internazionale di oggi. Ma qualcuno gli ha suggerito la crescita di Maignan con il Milan: “Adoro il gioco e la postura di Maignan, è sé stesso quando gioca, non c’è niente di scolastico. Ora dovrà alzare il livello giocando da titolare in Nazionale. Ho grande fiducia in Mike, ma guardando le ultime partite di Champions League…gli manca ancora qualcosa. Quell’ultimo gol non doveva prenderlo”.

💬 “Les gardiens d’aujourd’hui manquent de personnalité. Mike ? J’adore son jeu et sa posture. Quand il joue, c’est lui ! Maintenant, il faut passer un palier avec l’équipe de France” Barthez donne son avis sur Mike Maignan et la génération de portier actuelle. pic.twitter.com/DYzQhdwvBk — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 26, 2023

Chiaro riferimento alla rete subita da Lautaro Martinez nell’Euroderby di ritorno, perso 1-0 dal Milan. In quell’occasione Maignan si è fatto infilare sul suo palo dal sinistro dell’argentino, ma non si tratta certo di un errore del portiere francese vista la potenza del tiro e la posizione ravvicinata del 10 interista.

Maignan è destinato dunque ad essere il numero 1 della Francia per i prossimi anni. Il classe ’95 del Milan ha finora giocato 7 partite in Nazionale subendo solo tre reti e parando di recente anche un rigore all’olandese Depay.