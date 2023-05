Milan, assalto ad Hernandez: 100 milioni per il terzino

Theo Hernandez finisce sul taccuino di un club davvero importante d’Europa. Ma la decisione del Milan sembra già scritta.

La stagione di Theo Hernandez è risultata ricca di alti e bassi. Alle consuete prodezze di velocità e balistica, il terzino del Milan ha alternato alcune prestazioni sotto tono.

In particolare nei due Euroderby di Champions League, i tifosi rossoneri sono rimasti delusi dall’apporto di Theo, che sarebbe dovuto essere una delle armi per scardinare la retroguardia dell’Inter. Ma nonostante ciò, il francese resta un elemento centrale e stimatissimo nel progetto Milan.

Il classe ’97 ha anche indossato spesso la fascia da capitano, visto che ha acquisito i gradi di vice in carica. Un bel riconoscimento, che dimostra quanto Hernandez sia considerato all’interno del mondo Milan, difeso sempre a spada tratta da Stefano Pioli. Il tutto coronato dal rinnovo contrattuale fino al 2026 ufficializzato lo scorso anno.

Il Bayern Monaco pensa a Theo Hernandez, il Milan fa muro

Quasi inevitabile che un terzino come Theo Hernandez avesse degli estimatori al di fuori del campionato italiano. Difficile trovare, a prescindere dalle prestazioni stagionali, un laterale mancino così completo e maturo. Theo infatti rappresenta il prototipo del difensore moderno, con fisicità e tecnica, abile sia a difendere che ad offendere.

Secondo le ultime news di Tuttomercatoweb.com, il Bayern Monaco si starebbe muovendo per cercare di avvicinarsi a Theo Hernandez. Il club tedesco potrebbe perdere in estate il laterale canadese Alphonso Davies, altro splendido interprete del ruolo. Pare infatti che il Real Madrid sia pronto a svenarsi per ingaggiare il talento del Bayern, che a quel punto potrebbe virare su Hernandez.

Il Bayern potrebbe puntare sul fattore famiglia; infatti a Monaco gioca Lucas Hernandez, fratello maggiore di Theo al quale è molto legato. Riunire i due fratelli sarebbe un colpaccio per la società tedesca, che però si dovrà scontrare contro la ferrea volontà del Milan. I rossoneri non intendono affatto cedere il proprio gioiello.

Il Milan pare abbia impostato un prezzo (virtuale al momento) di 100 milioni di euro per il cartellino di Theo Hernandez. Ma a prescindere dalle valutazioni attuali, Paolo Maldini ha già deciso di snobbare ogni tipo di sondaggio o proposta per il suo pupillo, visto che Theo sarà uno dei punti fermi su cui ripartire dalla prossima stagione.

Acquistato nel 2019 per 20 milioni di euro dal Real Madrid, Hernandez ha pian piano scalato le gerarchie nella difesa milanista. Prima strappando il posto a Ricardo Rodriguez, poi divenendo un titolare inamovibile. Oltre alle qualità fisiche e tecniche va riconosciuto un gran senso del gol: Theo in rossonero ha realizzato finora ben 24 reti ufficiali.