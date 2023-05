Milan, incontro con l’agente e addio: futuro scritto

Tuttosport fa il punto sulla situazione del rossonero. Il futuro sembra scritto: dirà addio a fine stagione. Maldini e Massara vogliono la plusvalenza

Nella stagione in corso, il Milan di Stefano Pioli si è spesso trovato con l’acqua alla gola soprattutto per la difficile situazione del suo attacco. L’allenatore rossonero ha infatti potuto contare sul solo Olivier Giroud per lunghi periodi. Gli altri centravanti hanno rappresentato una enorme delusione, e non è un caso che il Milan abbia faticato parecchio dal punto di vista realizzativo.

Divock Origi, Ante Rebić e Zlatan Ibrahimovic si sono dimostrati poco utili alla causa, complici gli innumerevoli infortuni che li hanno riguardati. Sicuramente un discorso a parte va fatto per lo svedese, che a 41 anni ha fatto probabilmente il massimo per la squadra, dovendosi arrendere certamente ad un fisico che non segue più le intenzioni. Quanto al belga e al croato, ci si aspettava una stagione totalmente diversa. Purtroppo, però, i due non sono riusciti a dare garanzie, e adesso la strada sembra tracciata per il loro futuro.

Entrambi, infatti, sono alla porta in vista del mercato estivo. Se Divock Origi può contare sull’interesse di alcuni club, soprattutto inglesi e turchi, nettamente differente è la situazioni di Ante Rebić. Ad oggi, infatti, non sembrano esserci acquirenti disposte a prelevarlo dal club rossonero. I motivi sono chiari, e fanno riferimento alla sua integrità fisica spesso compromessa. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara hanno un piano chiaro per l’estate. A riferirlo è Tuttosport.

Rebic, via dal Milan: idee chiare della dirigenza

Numeri alla mano, basta poco per dimostrare che Ante Rebić ha condotto una stagione completamente al di sotto delle aspettative. Da un giocatore con le sue qualità si attendeva un apporto diverso. Solo 31 le presenze stagionali, considerando campionato, Champions League e la finale di Supercoppa Italiana. 3 gol e 2 assist a referto, ma solo in Serie A. Nelle altre competizioni, il croato non ha mai inciso quest’anno. Un bottino davvero scarso!

Tuttosport fa sapere che è chiara l’intenzione della dirigenza Milan. Stefano Pioli ha bisogno di qualcosa in più, molto di più. Impensabile che il peso dell’attacco debba gravare su un solo giocatore, che tra l’altro compirà a breve 37 anni. Maldini e Massara si sono infatti messi alla ricerca di nuovi interessanti profili, anche per la fascia sinistra. Quanto a Rebic, il piano è chiaro. I due dirigenti al termine del campionato affronteranno la vicenda nel concreto, incontrando l’agente dell’ex Francoforte, Fali Ramadani.

A quest’ultimo verrà chiesto di fare il possibile per trovare una nuova squadra all’attaccante. Il quotidiano sportivo torinese sottolinea inoltre un’importante questione economica. Alla chiusura del bilancio 2023, Ante Rebić avrà un residuo di ammortamento sul bilancio di 2.7 milioni. Una cessione porterebbe dunque ad una plusvalenza nei conti rossoneri. L’obiettivo è dunque quello di generare un profitto, seppur minimo, dalla partenza del croato.