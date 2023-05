Rafael Leao sogna la Champions col Milan: “Faccio una promessa”

Leao sul suo canale YouTube ha parlato della sua carriera, degli obiettivi con il Milan e altro ancora.

Le prime due stagioni in rossonero avevano messo in evidenza un Rafael Leao molto incostante e sul quale c’erano dei dubbi. Qualcuno pensava che fosse il classico giovane con alcuni buoni colpi ma destinato a restare un incompiuto. Tra lo scetticismo di tanti, il Milan non ha esitato a credere in lui e a respingere ogni offerta. I fatti gli hanno dato ragione.

Il portoghese è cresciuto tantissimo ed è stato il migliore calciatore della scorsa Serie A, conclusa con la vittoria dello Scudetto. In questa stagione ha messo insieme 14 gol e 15 assist in 46 partite, confermando quanto sia importante per la squadra di Stefano Pioli. A breve firmerà anche un ricco rinnovo del contratto, legandosi al club fino a giugno 2028.

Rafael Leao su carriera, Milan e altri temi

Leao sul suo canale ufficiale YouTube ha risposto ad alcune domande. Gli è stato chiesto quale sia stato il titolo più importante che ha vinto e non ha avuto dubbi: “Lo Scudetto. I tifosi del Milan lo aspettavano da anni. Abbiamo vissuto una festa incredibile, non avevo mai avuto la sensazione di vincere un titolo così importante. Credo sia stato il più straordinario della mia carriera“.

Rafa ha anche rivelato qual è il trofeo che sogna di alzare adesso: “A livello di collettivo la Champions League, l’ho sempre sognata e spero di conquistarla un giorno“.

Che promessa fa in caso di conquista della Champions League? Il numero 17 rossonero risponde così: “Mi tingerei i capelli di rossonero per rappresentare il Milan e Milano“.

Ha indicato anche i suoi calciatori preferiti: “Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Robinho e Neymar“. E l’avversario più difficile da affrontare: “Thiago Silva. È un difensore esperto, con qualità e che comprende gli spazi. È un giocatore intelligente. Anche Danilo è forte“.

Ha risposto pure sulla sua tendenza a ridere sempre, anche in campo: “Ciascuno ha i propri tic e il proprio modo di dimostrare che fa qualcosa che gli piace. Il mio è sempre stato mostrare i denti, per questo rido sempre“.

Leao è arrivato quattordicesimo nella classifica del Pallone d’Oro 2022 e commenta così quel traguardo: “Mi aspettavo di essere in classifica, ma non così vicino ai primi dieci. È stata una grande soddisfazione. Ringrazio i colleghi, il club e tutte le persone che mi hanno aiutato a ottenere tale risultato. Il sogno di ogni calciatore è vincere il Pallone d’Oro e spero di realizzarlo“.