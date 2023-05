Repubblica – Harry Kane, il grande sogno del Milan per il 2024

Il quotidiano La Repubblica scrive che il grande obiettivo del Milan per il 2024 è Kane, che avrà un contratto in scadenza.

Il club rossonero si è assicurato le prestazioni di Olivier Giroud per un’altra stagione, ma nel frattempo deve anche pensare a come completare l’attacco. Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic non si sono rivelati affidabili in questi mesi ed è probabile che entrambi lascino Milanello in estate.

Il Milan sembra indirizzato a prendere un centravanti di esperienza come Marko Arnautovic del Bologna e un altro più giovane. In questi giorni si parla molto di Lois Openda, autore di 19 gol e 3 assist nelle 40 presenze stagionali con la maglia del Lens. Quello del belga è uno dei diversi nomi presenti nella lista di Paolo Maldini e Frederic Massara, che ancora non sanno l’ammontare del budget previsto per la prossima sessione del calciomercato. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League.

Calciomercato Milan, Kane obiettivo per il 2024?

Il Milan non può permettersi di mettere tutto il peso dell’attacco su Giroud, che va per i 37 anni. Il francese dovrà essere gestito con oculatezza nella prossima stagione, alternandolo con colleghi di reparto in grado di sostituirlo senza particolari rimpianti. Paolo Maldini e Frederic Massara non possono sbagliare la prossima campagna acquisti, dopo aver commesso degli errori nell’ultima.

In ottica 2024, invece, il quotidiano La Repubblica rivela che il Milan sogna l’ingaggio di Harry Kane. Il bomber 29enne (farà 30 a luglio) ha un contratto con il Tottenham che scade tra un anno e in questo momento non è convinto di rinnovarlo. Tocca a lui prendere una decisione sul suo futuro.

Le pretendenti non mancano. Si parla di Chelsea, Manchester United, Newcastle United, Bayern Monaco e Real Madrid. Tutte squadre che oggi si possono permettere di fare delle offerte importanti per il cartellino, a differenza del Milan. Gli Spurs vogliono fare di tutto per convincerlo a firmare un nuovo accordo, ma se la trattativa non dovesse decollare diventerebbe inevitabile considerare una cessione nel prossimo mercato estivo. Perderlo a parametro zero nel 2024 sarebbe grave.

E se Kane decidesse di non rinnovare e di restare un altro anno al Tottenham? Secondo La Repubblica, in questo scenario il Milan potrebbe avere una chance di assicurarselo. Il nazionale inglese percepisce uno stipendio da circa 7 milioni di euro netti annui, somma che i rossoneri potrebbero mettere sul tavolo visto in Italia c’è il Decreto Crescita che consente di risparmiare sulla parte lorda.

Chiaramente, oggi immaginare Kane al Milan appare qualcosa di abbastanza surreale. Dobbiamo essere onesti. Ci sono società che partono avvantaggiate e che già a luglio-agosto possono comprare il cartellino a suon di milioni, garantendo all’attaccante un ingaggio stellare.