Asensio ha deciso, lascerà il Real Madrid: destini incrociati con Brahim Diaz?

Arriva una notizia a sorpresa dalla Spagna, che riguarda il Real Madrid e di conseguenza anche il futuro mercato del Milan.

Il mercato internazionale non è ancora ufficialmente partito per quanto riguarda la sessione estiva 2023. Ma iniziano ad affiorare i primi retroscena, rumors e anche botti inaspettati.

Il Milan è considerato una delle squadre che saranno maggiormente attive durante l’estate. Paolo Maldini spera di avere a disposizione un tesoretto elevato, un po’ per la qualificazione (possibile) in Champions League, un po’ per gli investimenti futuri della proprietà RedBird Capital.

Ma non mancano anche le possibili occasioni low-cost. Come quella che si prospetta in arrivo da Madrid: infatti dalla Spagna pare sia giunta da poco la decisione ufficiale di un calciatore di grande qualità, ormai pronto a lasciare il Real dopo anni di militanza. Stiamo parlando di Marcos Asensio, deciso a cambiare aria a fine stagione.

Asensio via a costo zero: Brahim Diaz al suo posto

La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno per il Real Madrid. Nonostante fosse già risaputo come Asensio sia in scadenza di contratto a giugno 2023, si era parlato ultimamente di una trattativa serrata per il rinnovo. La prima scelta del fantasista iberico infatti era quella di restare a Madrid, anche se con un ruolo più da protagonista.

Come scrive il giornalista Matteo Moretto, pare proprio che Asensio, non trovando l’accordo con il Real, abbia scelto di non proseguire le trattative e dunque svincolarsi al 30 giugno prossimo. Vale a dire che si troverà una nuova società a parametro zero con cui proseguire la carriera.

Una notizia bomba che interessa anche il Milan. Non tanto per un possibile colpo Asensio a costo zero, visto che l’elevatissima richiesta d’ingaggio dello spagnolo (si parla di 7-8 milioni all’anno più commissioni agli agenti), bensì per il destino incrociato con Brahim Diaz.

Infatti il trequartista in prestito al Milan è di proprietà del Madrid e nei prossimi giorni si incomincerà a parlare del suo futuro. I rossoneri vorrebbero tenerlo, al Real non dispiacerebbe riportarlo a casa dopo 3 anni di prestito. L’addio certo di Asensio potrebbe decretare il ritorno immediato di Brahim al Santiago Bernabeu, proprio per sostituire il connazionale come prima alternativa agli attaccanti titolari.

Asensio via, Brahim Diaz dentro. Questa la possibile idea del Real Madrid per rimpolpare il reparto d’attacco, che dovrebbe anche perdere altri due elementi in esubero come Eden Hazard e Mariano Diaz. Il Milan rischia a questo punto di poter fare ben poco per trattenere Brahim, nonostante allo spagnolo non dispiacerebbe restare a lungo con la 10 rossonera sulle spalle.