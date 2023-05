Brahim Diaz, dalla Spagna: “Lo vuole la Juventus”, pronta un’offerta pazzesca

Notizia a sorpresa dalla Spagna riguardo Brahim Diaz. Il fantasista iberico, classe 1999, ha una nuova estimatrice dalla Serie A.

In casa Milan si parla con una certa enfasi della situazione di Brahim Diaz. Il numero 10 spagnolo deve infatti ancora capire quale sarà il suo futuro, tra permanenza in rossonero o ritorno in Spagna.

Infatti il prestito di Diaz al Milan scadrà, dopo due stagioni, a giugno 2023. Non c’è una clausola per il diritto di riscatto inserita nel suo attuale contratto, tant’è che i rossoneri se volessero trattenerlo dovrebbero discuterne con il Real Madrid, proprietario del cartellino.

Il Real stesso è intrigato dall’idea di riprendersi Brahim, cresciuto dopo le tre stagioni in prestito in Italia. Ma nelle ultime ore si sarebbe inserita una terza opzione, un clamoroso colpo di scena che arriva da una rivale di Serie A del Milan: la Juventus di Massimiliano Allegri.

Juventus, inserimento per Diaz: la richiesta è di 40 milioni

L’ultima bomba arriva dal portale catalano Elnacional.cat, che svela come il futuro di Brahim Diaz dunque non sia conteso solo tra Milan e Real Madrid. Bensì l’inserimento della Juventus potrebbe sparigliare le carte in tavola e rappresentare un vero e proprio ostacolo per i rivali rossoneri.

Diaz sarebbe finito nel mirino dei bianconeri, che in estate potrebbero perdere ben due pedine d’attacco. Ovvero Dusan Vlahovic, richiesto all’estero come centravanti di prospettiva, ma anche Angel Di Maria. L’argentino, in scadenza di contratto, starebbe valutando di chiudere la carriera o in patria oppure in Arabia Saudita come Messi e Ronaldo.

Elevatissima però la richiesta del Real Madrid qualora la Juve facesse sul serio per Brahim Diaz. I madrileni, alle squadre interessate seriamente allo spagnolo, chiedono ben 40 milioni di euro di spesa. Questo il valore secondo Florentino Perez del cartellino dell’attuale numero 10 milanista, protagonista effettivamente di un’ottima stagione.

Ad oggi è difficile che la Juve, società in difficoltà anche per le questioni giudiziarie recenti, possa spendere 40 milioni per Brahim Diaz. Ma un’eventuale tesoretto, magari arricchito da alcune cessioni onerose, potrebbe anche essere indirizzato verso il fantasista di Malaga, che si trova benissimo in Italia e potrebbe anche accettare la corte della squadra di Allegri.

Intanto il Milan a breve riprenderà i discorsi con il Real Madrid. Certo, in caso di inserimento della Juve o di altre società nella corsa a Diaz diventerebbe impossibile per i rossoneri ottenere uno sconto. Ma Maldini è fiducioso, visti i buoni rapporti con il club di Perez.