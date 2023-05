Milan, ci prova la Lazio: 20 milioni per il bomber

Anche la Lazio pensa al bomber per dare un vice Immobile al suo allenatore. Scontro di mercato inevitabile col Milan, che segue da tempo il giocatore

Il Milan ha come principale obiettivo di mercato quello di rinnovare il suo parco attaccanti. Lo abbiamo visto. Origi, Rebic e Ibrahimovic non hanno dato aiuto concreto a Giroud, che da solo ha dovuto reggere per lunghi periodi il peso del reparto. Maldini e Massara, consapevoli che le alternative al francese non danno garanzie dal punto di vista fisico, sono pronti alla rivoluzione. Via tutti, eccetto chiaramente Giroud, freschissimo di rinnovo e volenteroso di fare un altro anno ad altissimi livelli col suo Milan.

La dirigenza rossonera ha in mente ben due colpi per il suo attacco. Due acquisti, uno giovane ma di grande talento, uno più maturo ma di grande esperienza. I nomi che gravitano in orbita del Diavolo sono tantissimi. Morata, Scamacca, Hojlund, David, Orban e chi più ne ha più ne metta. La cosa certa è che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno cominciato a lavorare alla questione, consapevoli che servirà aspettare la fine del campionato per avere un quadro più chiaro.

Serve il quarto posto, infatti, per assicurarsi grossi introiti dalla UEFA (50 milioni di euro). Senza di quello, il mercato dovrà probabilmente progettarsi in altro modo e secondo altre logiche. Ad ogni modo, c’è un altro attaccante che viene accostato con insistenza al Milan nell’ultimo periodo. Un profilo davvero interessante, ma su cui è balzata forte anche la Lazio.

Lazio, i soldi ci sono: all’assalto dell’attaccante

Il Corriere dello Sport fa un focus preciso sul mercato della Lazio. Lotito prevede grandi stravolgimenti per la sua rosa in vista della prossima stagione. Dalla partenza di Milinkovic Savic, agli ormai sicuri 50 milioni della Champions League per puntare davvero in alto. Certo, c’è da sciogliere il nodo legato a Igli Tare, il DS biancoceleste che sembra ormai aver preso la decisione di cambiare aria a fine stagione. Una cosa è certa, grazie ai fondi della Champions, la Lazio potrà finalmente permettersi un vero vice Immobile.

Tutte le strade portano a Lois Openda, attaccante del Lens gettonato da diversi club, tra cui appunto il Milan. Secondo Lotito, si tratterebbe di un profilo perfetto per la Lazio e per Maurizio Sarri, che da tempo aspetta una punta mobile, attiva e di qualità. Openda, 23enne di origini belga, dopo i 19 gol e i 3 assist nell sue 36 presenze stagionali ha un valore di mercato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Investimento più che fattibile per i biancocelesti.

La Lazio, sembra pronta a fare sul serio. Come anche il Milan segue davvero con interesse l’ex Brugge e Vitesse. Sarà scontro di mercato tra qualche settimana? Sappiamo bene che Maldini e Massara odiano le aste e non vogliono parteciparvi. E’ dunque possibile che il Milan viri direttamente su altri obiettivi. Il Corriere dello Sport sottolinea comunque che la Lazio per il suo attacco monitora anche altri profili italiani come Pinamonti, Fabiani e Accardi, ed esteri come Gimenez del Feyenoord.