Calciomercato Milan, offerta per Milinkovic-Savic: maxi-scambio in vista

Si prepara l’offerta per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, che piace da matti anche al Milan, è sul mercato.

Sarà quasi certamente uno dei nomi più chiacchierati ed in voga della prossima sessione di calciomercato. Parliamo di Sergej Milinkovic-Savic, calciatore serbo della Lazio che è di colpo divenuto un obiettivo di molti club.

Mister 120 milioni, ovvero la cifra che fino allo scorso anno pretendeva Claudio Lotito per cederlo alla concorrenza, oggi può lasciare invece la Lazio per molto meno. Infatti Milinkovic-Savic ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e difficilmente lo rinnoverà entro l’inizio dell’estate.

Il Milan è uno dei club maggiormente interessati ad acquistare il classe ’95 serbo, considerato in teoria un rinforzo ideale per migliorare la qualità tecnica della squadra di Stefano Pioli. Ma i rossoneri devono guardarsi dalla concorrenza acerrima delle rivali.

Juventus, sul piatto tre calciatori per arrivare a Milinkovic-Savic

Secondo quanto scrive Il Messaggero, anche la Juventus farebbe sul serio per Milinkovic-Savic. Effettivamente è da molto tempo che la società bianconera sogna di strappare alla Lazio il forte centrocampista, come rinforzo per la linea mediana che dovrà essere ristrutturata in vista della prossima stagione.

Come detto, Lotito è un osso duro ed intende cedere il suo gioiello balcanico non così facilmente, solo di fronte ad una proposta allettante. La Juve, che al momento non può certo permettersi spese folli, starebbe pensando di mettere sul piatto ben tre calciatori, attualmente sotto contratto con i bianconeri.

L’offerta per il cartellino di Milinkovic-Savic prevede l’inserimento sicuro di due contropartite. Ovvero Nicolò Rovella e Dejan Kulusevski, rispettivamente di ritorno dai prestiti a Monza e Tottenham. Entrambi calciatori molto stimati da Maurizio Sarri e considerati ideali per il 4-3-3 del tecnico laziale. Ma non finisce qui: la Juve potrebbe anche agevolare l’acquisto di Arkadiusz Milik, altro vecchio pallino del tecnico toscano.

Milik è in prestito alla Juventus dal Marsiglia. I bianconeri potrebbero riscattarlo per poi girarlo alla Lazio, oppure non esercitare tale opzione e lasciare che sia la squadra biancoceleste a trattare direttamente per il polacco. Fatto sta che sarebbe un altro elemento inserito in maniera diretta o meno nell’affare Milinkovic-Savic.

Un maxi-scambio che spaventa il Milan. Come detto e scritto nei giorni scorsi, i rossoneri stanno tentando di preparare l’offerta giusta per convincere Milinkovic-Savic a trasferirsi in rossonero. Va ricordato come il Milan stesso nel 2018 tentò di prendere il centrocampista ex Genk, scontrandosi però con le esose richieste di Lotito.