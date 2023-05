Calciomercato Milan, trattativa avanzata per l’esterno: Maldini vuole chiudere

Dall’estero arriva una notizia su una trattativa in corso tra il Milan e il Nizza per un giovane talento della squadra francese.

Il Milan si sta già muovendo sul mercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara sanno di quali rinforzi ha bisogno la squadra per essere più competitiva in Serie A e in Champions League.

Non si può dire che l’ultima campagna acquisti rossonera sia stata priva di errori. Solo Malick Thiaw tra i nuovi arrivati si è dimostrato all’altezza, gli altri hanno faticato (De Ketelaere e Origi) oppure hanno avuto pochissimo spazio (Vranckx e Origi). La dirigenza stavolta non deve sbagliare.

Calciomercato Milan, colpo dalla Francia? L’indiscrezione

Al Milan servirebbe sicuramente qualche rinforzo già pronto per incidere subito, ma sappiamo che il progetto è molto incentrato anche sui giovani. Maldini e Massara ne hanno diversi nella loro lista. E uno di questi è Badredine Bouanani.

Si tratta di un 18enne esterno destro di nazionalità algerina che milita nel Nizza. Nelle 19 presenze collezionate in questa stagione ha totalizzato 4 assist, non riuscendo ad andare in gol. Ma è giovanissimo (compirà 19 anni a dicembre) e quindi ha tutto il tempo per crescere. Il Milan lo sta seguendo con grande interesse e dall’Algeria è arrivata una notizia importante.

Infatti, il portale rivalite.dz ha spiegato che esiste una trattativa avanzata per il trasferimento di Bouanani a Milano. Il giocatore è in contatto anche con alcune società della Premier League. I rossoneri vengono dati come favoriti per l’ingaggio di Bouanani, però bisogna attendere per capire se davvero questo affare andrà in porto.

In Italia, per il momento, non ci sono conferme. Comunque l’eventuale arrivo del promettente algerino sarebbe l’ennesima conferma della politica societaria del Milan. C’è grande attenzione ai giovani, in particolare a quelli della Ligue 1. Il capo-scout Geoffrey Moncada, che lavorato per degli anni al Monaco, conosce benissimo quel campionato e segnala diversi talenti a Massara e Maldini.

Bouanani gioca anche in un ruolo, quello di esterno destro, nel quale Pioli ha bisogno di un innesto. Vero che il gioiello del Nizza oggi è ancora acerbo per essere un titolare del Milan, però in prospettiva sembra avere del buon potenziale. Da sottolineare che ha un passato nel Lille, che lo ha perso a zero nel 2022 e che probabilmente ha qualche rimpianto.